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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdür yardımcılıklarına Adil Hakan Ayber, Ömer Sinan Bayçelebi ve Sinan Fidan getirildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılan görev değişikliği ile genel müdür yardımcılıklarına Adil Hakan Ayber, Ömer Sinan Bayçelebi ve Sinan Fidan atandı.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde "Merkez ve Taşra Teşkilatı Üst Yönetim Kadrolarında Yapılan Görev Değişikliği" hakkında duyuru yayınlandı.

Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Adil Hakan Ayber, Ömer Sinan Bayçelebi ve Sinan Fidan getirildi.

Birinci Hukuk Müşavirliğine Meltem Akbaş, Kadastro Dairesi Başkanlığına Gaziantep Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına Tapu Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Uzmanı Gökhan Çanakçı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına da Kadastro Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihat Erdoğan görevlendirildi.

Ankara Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Antalya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne İstanbul Kadastro Müdürü Suad Adil Çevik getirilirken, diğer 15 bölge müdürlüğünde de görev değişikliğine gidildi.

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Genel Müdür Yardımcılığı görev değişikliği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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