HABER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:35 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Haber kategorisinde, Rusya ve Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine düzenlediği saldırıyı çeken Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını beğenen Adlı, enkaz altından çıkarılmaya çalışılan bir çocuğun görüntüsünün etkileyici olduğunu belirterek, "Ben de bir babayım, çok etkilendim. O kareyi yakalayıp dünya kamuoyuna sunmak da güzel bir başarı. Fotoğrafı çeken muhabiri kutluyorum." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde bir kız çocuğunu çeken Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Adlı, safiyane duyguyla masum bir çocuğun bir hayvanla kurduğu samimi ilişkinin hoşuna gittiğini, bu nedenle tercihini bu fotoğraftan yana kullandığını söyledi.

Adlı, spor kategorisinde beğendiği "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafa ilişkin de "Empati kurduğumuzda, bir uzvumuzun yokluğu bile hayatımızı karartır. Ama bu fotoğrafta iki kolu olmadığı halde hayattan kopmayan ve ciddi mücadele veren birini görüyoruz. O azimle engelini düşünmeden efor sarf ediyor, ülkesini temsil ediyor ve başarı elde ediyor. Bu da beni etkileyen fotoğraflardan biriydi." ifadesini kullandı.

- "Anadolu Ajansı Türkiye'nin yüz akı"

Zeki Adlı, AA'nın nisan ayında 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı.

Ajansın bir asırdır çizgisini koruyan, güzel hizmet veren bir kurum olduğunu belirten Adlı, "Bu nedenle hem AA'yı hem de çalışanlarını kutluyorum. Anadolu Ajansı Türkiye'nin yüz akı. Artık iletişim çağında yaşıyoruz, özellikle kara propaganda veya yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi için ülkelerin bu tür birimlere ciddi ihtiyacı var. Türkiye de bunu 100 yıl önce görmüş ve AA'yı kurmuş, bugün de güzel hizmetler veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonuAfyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
(Özel) Yaralı kadın üşümesin diye üzerine battaniye örtüp ambulansı beklediler(Özel) Yaralı kadın üşümesin diye üzerine battaniye örtüp ambulansı beklediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa Mehmet Zeki Adlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Yılın Fotoğrafları

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suruç belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyen adam lüks cipi devirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Birçok ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı

Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.