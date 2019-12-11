Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Haber kategorisinde, Rusya ve Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine düzenlediği saldırıyı çeken Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını beğenen Adlı, enkaz altından çıkarılmaya çalışılan bir çocuğun görüntüsünün etkileyici olduğunu belirterek, "Ben de bir babayım, çok etkilendim. O kareyi yakalayıp dünya kamuoyuna sunmak da güzel bir başarı. Fotoğrafı çeken muhabiri kutluyorum." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde bir kız çocuğunu çeken Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Adlı, safiyane duyguyla masum bir çocuğun bir hayvanla kurduğu samimi ilişkinin hoşuna gittiğini, bu nedenle tercihini bu fotoğraftan yana kullandığını söyledi.