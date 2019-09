Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı'dan gazilere ziyaret

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Adlı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren gazileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Devletin her türlü imkanıyla gazilere sahip çıktığını belirten Adlı, "Bir birey, vatandaş olarak bize düşense her daim yanlarında olduğumuzu gazilerimize hissettirmektir. Bugün kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyorsak bu, canlarını ülkemiz için göz kırpmadan feda eden şehitlerimiz ve etmeye her daim hazır gazilerimiz sayesindedir." diye konuştu.

Adlı, bir gazinin, "Çatışma sırasında tek kurşun yedim." sözleri ile bir başka gazinin, "Tek kurşunla yıkılmıyoruz çok şükür gördüğünüz gibi Genel Müdürüm." sözleri üzerine, "İşte o nedenle ülkemiz ve devletimiz dimdik ayakta." ifadesini kullandı.

Adlı'nın gaziler, hastanenin İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Adil Burkay ve yetkililere hediyelerini takdiminin ardından bir gazi de Adlı'ya ay yıldızlı rozet taktı.

Ziyarette Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu da hazır bulundu.