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Tapuda "e-devlet" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:27 | Son Güncelleme

Tapuda "e-devlet" dönemi

Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren tapu müdürlüklerine gitmeden "e-devlet" üzerinden alınabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-devlet" üzerinden alınacak.

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
E Devlet tapu

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