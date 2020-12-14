HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tapuda korona temaslı alarmı

Tapuda korona temaslı alarmı

14.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kızı yeni tip korona virüse yakalandığı için temaslı olan bir kişi, karantina süresi bitmeden tapu müdürlüğüne gelince polisi alarma geçirdi.

Adana’da kızı yeni tip korona virüse yakalandığı için temaslı olan bir kişi, karantina süresi bitmeden tapu müdürlüğüne gelince polisi alarma geçirdi. Ceza makbuzu düzenlenen adam yeniden evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Duruk’un kızı bir süre önce yeni tip korona virüse yakalandı. Bu nedenle hem kız hem de ailesi karantinaya alındı. Ancak Duruk, karantina süresi bitmesine iki gün kala tapu işlemleri için tapu müdürlüğüne giderek karantinayı bozdu.
Duruk tapu müdürlüğü girişinde görevlilere HES kodunu verdiğinde temaslı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Hüseyin Duruk’un kimlik numarasını alıp inceleme yaptığında Covidli olmadığı ancak temaslı olduğu için karantina da bulunduğunu belirledi. Polis Duruk’a karantinaya uymamaktan ceza makbuzu düzenleyip evine gönderdi.
Bu arada tapu müdürlüğü önünde HES kodu kontrolü yapılırken sosyal mesafenin olmaması da dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Başvuru sonuçları açıklanacak mı?Başvuru sonuçları açıklanacak mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı

5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

İstanbul'da suç örgütüne yönelik nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon! Suç örgütü çökertildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Hatay'da yakalandı

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

İzmir depremi sonrası binaların risk durumu için yoğun talep

İzmir depremi sonrası vatandaşlardan yoğun talep! Uzmanından önemli çağrı

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler o toplantıya çevrildi! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sivas İmranlı'da koronavirüs vaka sayısı 7'ye düştü

Bu ilçede vaka sayısı 7’ye düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.