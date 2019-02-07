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Tapuda milyonluk vurguna hapis ve para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 14:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'da başkalarına ait arsaları, hazırladıkları sahte evrakla satıp 2 milyon 250 bin liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 3'ü hapis cezasının yanı sıra 62 bin 500'er lira para cezasına mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da başkalarına ait arsaları, hazırladıkları sahte evrakla satıp 2 milyon 250 bin liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 3'ü hapis cezasının yanı sıra 62 bin 500'er lira para cezasına mahkum edildi.
Almanya'da yaşayan Mehmet Çakmak ve Mahmut Kara, Antalya'nın Aksu ilçesindeki arsalarını satmak için kente geldi. Tapu müdürlüğünde işlemleri yapan Çakmak ve Kara, arsalarının iki ay önce bir müteahhitlik şirketine satıldığını öğrendi. Mehmet Çakmak ve Mahmut Kara'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, satışın sahte evrakla gerçekleştirildiğini belirledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Bursa ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonla Uğur Uysal, Ali Çeltik, Yunus Özdemir, R.U., S.A., H.Ç. ile Aksu Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur B.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sahte kimlik ve tapular düzenleyerek daha önceden anlaştıkları memur B.B'nin yardımıyla satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu şekilde 2 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirtilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, mavzer, çok sayıda mermi, 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Uğur Uysal, Ali Çeltik, Yunus Özdemir ile tutuksuz sanıklar H.Ç., R.U., S.A., şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Yunus Özdemir, Uğur Uysal ve Ali Çeltik'i, 'nitelikli dolandırıcılık suçu'ndan 9'ar yıl 4'er ay 15'er gün hapis, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 4'er yıl 2'şer ay hapse mahkum etti. Sanıkların her birine ayrıca 62 bin 500 lira adli para cezası verildi. H.Ç., R.U., S.A. beraat ederken, tapu memuru B.B ile birlikte başka bir tapu çalışanın dosyası ayrıldı.

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