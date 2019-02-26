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Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

İzmir’deki Menemen Tapu Müdürlüğünde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda 20 şahıs gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son zamanlarda Menemen Tapu Müdürlüğünden gelen art arda gelen tapudaki rüşvet iddiaları sonrası çalışma başlattı.

İzmir’deki Menemen Tapu Müdürlüğünde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda 20 şahıs gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son zamanlarda Menemen Tapu Müdürlüğünden gelen art arda gelen tapudaki rüşvet iddiaları sonrası çalışma başlattı. Yapılan planlı çalışma ve teknik takip sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan planlı çalışma sonrası, aralarında Menemen Tapu Müdürü A.D. ve tapu müdürlüğü personelinin de bulunduğu 5 şüpheliyle dışarıda tapu takip işleri yapan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan tapu müdürü ve personeli ile toplamda 20 şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonlarına da el konuldu. Operasyona ilişkin 2 kişinin de arandığı belirtildi.

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