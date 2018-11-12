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Tapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

BURSA'da, İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyede

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.
İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi, geçen aylarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruda, milyonlarca liralık vurgun iddiasında bulundu. Bunun üzerine görevlendirilen müfettiş, İnegöl Kaymakamlığı'nın izniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada, Tapu Müdürlüğü gelirlerini hesabına geçirdiği iddia edilen görevliler tespit edildi. Müdürlükte çalışan 4 personel görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geçen Cuma sabahı, yolsuzlukla ilgisi olduğu öne sürülen 4'ü Tapu Müdürlüğü personeli, 6'sı emlakçı 10 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliyeye götürülürken, şüphelilerin avukatı olduğu belirtilen bir kişi, görüntü alan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Tapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyedeTapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyedeTapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyedeTapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyede

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