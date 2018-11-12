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Tapuda zimmet soruşturmasında 10 şüpheli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 22:04 | Son Güncelleme

4 KİŞİ TUTUKLANDI Bursa'da, İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden, Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Semih Ö., Metin Ö., Kamil P.

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa'da, İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde bazı görevlilerin kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden, Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Semih Ö., Metin Ö., Kamil P. ile emlakçı Dursun Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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