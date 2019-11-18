Tapu'dan yabancılara özel gayrimenkul portalı

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalını kurdu.

"Your Key Turkey" web adresli, 4 dilde aktif hizmet veren portalda, yakında Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet de sunulacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancıları doğru yönlendirmek, yatırım kararlarına ilişkin verilere erişim sağlamak, başvuru süreçlerinde ve sonrasında taşınmaz edinimi ve vatandaşlık kazanımı başta olmak üzere tapu ve kadastro ile ilgili tüm işlemlerine yardımcı olmak amacıyla "devlet güvencesi" altında hizmet sunan "Yabancılar Bilgi Portalı (Your Key Turkey)"nı hazırladı.

Portal ile taşınmaza yönelik her türlü hukuki bilgi ve iş akışlarından yabancıların taşınmaz edinimine yönelik istatistiki bilgilere, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımına ilişkin her türlü bilgiye ulaşılabilecek.