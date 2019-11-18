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Tapu'dan yabancılara özel gayrimenkul portalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:33 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalını kurdu - "Your Key Turkey" web adresli, Türkçe dahil 4 dilde aktif hizmet veren portalda, ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet de sunulacak

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalını kurdu.

"Your Key Turkey" web adresli, 4 dilde aktif hizmet veren portalda, yakında Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet de sunulacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancıları doğru yönlendirmek, yatırım kararlarına ilişkin verilere erişim sağlamak, başvuru süreçlerinde ve sonrasında taşınmaz edinimi ve vatandaşlık kazanımı başta olmak üzere tapu ve kadastro ile ilgili tüm işlemlerine yardımcı olmak amacıyla "devlet güvencesi" altında hizmet sunan "Yabancılar Bilgi Portalı (Your Key Turkey)"nı hazırladı.

Portal ile taşınmaza yönelik her türlü hukuki bilgi ve iş akışlarından yabancıların taşınmaz edinimine yönelik istatistiki bilgilere, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımına ilişkin her türlü bilgiye ulaşılabilecek.

Ayrıca taşınmaza ilişkin mekansal veri ile yatırım yoğunluğu haritaları ve analizlerine, Türkiye'den taşınmaz alabilen ülke vatandaşları bilgisine, e-randevu sistemi aracılığıyla tapu müdürlüklerinden randevu alınmasına kadar pek çok bilgiye erişim imkanı sağlanacak.

Ayrıca yabancılara detaylı soruları ve bilgi talepleri için de sitede bulunan form aracılığıyla başvuru yapma imkanı sunulacak. Bir iş günü içerisinde bilgilendirme yapılacak.

- 6 dilde hizmet verecek

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde aktif hizmet veren portala ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca dilleri de eklenerek toplam 7 dilde hizmet sunulacak.

Portalın web adresi "www.yourkeyturkey.gov.tr" adresi ile sosyal medya hesaplarından da aktif hizmet verilecek.

"Your Key Turkey", yabancı yatırımcılara sunduğu hizmetler bakımından alanında ilk olacak. Bakanlık, portalı tanıtmak için web sayfasına ek olarak işlem rehberi, broşür, afiş, el ilanı, katalog, magazin, dergi gibi pek çok basılı materyal hazırladı.

- 10 ülke de 12 farklı temsilcilik açılacak

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tapu işlemlerine kolaylık sağlamak ve yurt dışına gayrimenkul satışını artırmak amacıyla 10 ülkede 12 temsilcilik açılacak.

İlk etapta, Bakü Büyükelçiliği, Berlin, Düsseldorf, Paris ve Brüksel'deki başkonsolosluklarda tapu işlemleri için temsilcilikler hizmet verecek.

Ayrıca Doha, Kuveyt, Üsküp, Oslo, Lefkoşa, Londra ve Stuttgart'ta konsolosluk dışında ofis kiralanarak tapu işlemleri için temsilcilik açılacak.

Temsilciliklere Tapu ve Kadastro Müşaviri ve Tapu ve Kadastro Ataşesi görevlendirilecek.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yabancılara özel gayrimenkul portalı Your Key Turkey

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