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Tapuları alınan 2 kilise, 30 yıl sonra ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy'de yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Süryanilere ait 2 kilise, Mayıs ayında çıkarılan KHK ile tapularını aldıktan sonra restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Tapuları alınan 2 kilise, 30 yıl sonra ibadete açıldı

Ferit ASLAN/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy'de yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Süryanilere ait 2 kilise, Mayıs ayında çıkarılan KHK ile tapularını aldıktan sonra restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Koryakos Ergün, kiliselerinin restorasyonlarının yapıldığını, son iki günde Avrupa'dan gelen Süryanilerin katılımı ile yeniden ibadete açtıklarını söyledi.
Resmi Gazete'de 27 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' ile Mardin bölgesindeki kilise, mezarlık ve bazı taşınmazların tapuları, Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi. Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy'de yıllardır kapalı olan Süryanlere ait Mor Şaliton ve Mor Dimet kliseleri de restore edildikten sonra ibadete açıldı.
Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Koryakos Ergün, söz konusu iki kilisenin köy boşaltmalarının yaşandığı 1980'li yıllarda köylerin boşalması ve köy sakinlerinin yurt dışına taşınması nedeniyle kapandığını ve ardından tahrip olduklarını söyledi. Ergün, Avrupa'ya göç eden Süryanilerin son 10 yılda köylerine dönmeye başladığını ve köylerinde yeni evler yaparken kiliselerini de onardıklarını belirterek, "Mayıs ayında yapılan yasal düzenleme ile bu kiliselerin tapuları da ilk kez bizlere verildi ve ardından kiliselerde yapılan restorasyon ile iki kiliseyi yaklaşık 30 yıl sonra yeniden ibadete açtık" dedi.
Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy'de Cuma günü 30 yıl aradan sonra ibadete açılan Mor Şalito ve bugün açılışı yapılan Mor Dimet kilisesinin açılışına, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş ve Avrupa'dan gelen çok sayıda Süryani katıldı.

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Tapuları alınan 2 kilise, 30 yıl sonra ibadete açıldıTapuları alınan 2 kilise, 30 yıl sonra ibadete açıldıTapuları alınan 2 kilise, 30 yıl sonra ibadete açıldıTapuları alınan 2 kilise, 30 yıl sonra ibadete açıldı

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