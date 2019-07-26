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‘Tapulu arazim’ deyip yolu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tapulu arsasına yol yapıldığını iddia eden arazi sahibi, yolu trafiğe briketlerle kapattı.Nizip ilçesine bağlı Sultan Abdülhamid Mahallesi’nde bir vatandaş yol yapılan arsasının etrafını briketlerle örünce yaklaşık 200 kişi mağdur oldu.

‘Tapulu arazim’ deyip yolu kapattı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tapulu arsasına yol yapıldığını iddia eden arazi sahibi, yolu trafiğe briketlerle kapattı.
Nizip ilçesine bağlı Sultan Abdülhamid Mahallesi’nde bir vatandaş yol yapılan arsasının etrafını briketlerle örünce yaklaşık 200 kişi mağdur oldu. Tapulu arsası olduğu iddia ettiği arazinin Nizip Belediyesi tarafından yol yapılınca harekete geçen arazi sahibi Halil Begit, arsasının etrafını briketlerle çevirdi. Sokakta yaşayanların da mağdur olduğu durumda araç sahipleri, araçlarını otoparktan çıkaramadı. Briketlerle çevrilen arsadan geçen sokak trafiğe kapatılırken, mahalleli mağdur oldu. Yolun trafiğe açılmasını isteyen mahalleli mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Arasa sahibi Halil Begit, kendisinden habersiz arsasına yol ve alt yapı çalışması yapıldığını ve bu durum üzerine arsasının sınırlarını belirlemek için briketlerle çevirdiğini söyledi.

‘Tapulu arazim’ deyip yolu kapattı

‘Tapulu arazim’ deyip yolu kapattı

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