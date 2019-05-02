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’Tapulu malım’ dediği alt geçidi trafiğe kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 5 yıldır hukuki mücadelesini sürdüren bir vatandaş, Asliye Hukuk Mahkemesinden aldığı mahkeme kararıyla köprülü alt geçidin kendisine ait olan kısmını trafiğe kapattı.Kula’da 2014 yılının Şubat atında açılan Narınca köprülü alt geçidinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine ait arsanın istimlak edilmeden köprülü kavşağa dahil edildiğini belirten Nafiz Özkara, alt geçidin açıldığı günden bu yana verdiği hukuk mücadelesini kazanarak yolun kendisine ait olan kısmını trafiğe kapattı.

Manisa’nın Kula ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 5 yıldır hukuki mücadelesini sürdüren bir vatandaş, Asliye Hukuk Mahkemesinden aldığı mahkeme kararıyla köprülü alt geçidin kendisine ait olan kısmını trafiğe kapattı.
Kula’da 2014 yılının Şubat atında açılan Narınca köprülü alt geçidinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine ait arsanın istimlak edilmeden köprülü kavşağa dahil edildiğini belirten Nafiz Özkara, alt geçidin açıldığı günden bu yana verdiği hukuk mücadelesini kazanarak yolun kendisine ait olan kısmını trafiğe kapattı. Karayolları Genel Müdürlüğünün kamulaştırma çalışması yapmadan kendilerine ait olan arsayı alt geçide dahil etmesinin ardından hukuki süreci başlattığını belirten Nafiz Özkara, 2014 yılının Şubat ayından bu yana Karayolları Genel Müdürlüğünü 2 kez mahkemeye verdiğini, mahkemelerin hepsinde kazanmasına rağmen Karayolları’nın dosyayı temyizde göndermesinden dolayı hukuki sürecin uzadığını belirtti. Son olarak 2014/193 karar numaralı davayı kazandığını ve Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yola el atmasına izin verildiğini belirten Özkara, Karayolları Genel Müdürlüğünün kamulaştırma çalışması yapması ve kendisine ödenecek olan masrafların ödemesine kadar yolu trafiğe kapattığını söyledi.
Karayolları Genel Müdürlüğüne açtığı davaları kazandığını fakat Karayolları’nın dosyaları temyizde gönderdiğini ifade eden Nazif Özkara, “Burası bizim babamızın tapulu malı. 5-6 sendir uğraşıyoruz fakat Karayolları ilgilenmiyor. Asliye Hukuk Mahkemesine 2 defa mahkeme açtık kazandık, temyize gönderdiler yine kazandık. Hala daha bizim paramızı ödemiyorlar. Karayolları bizim paramızı ödemediği müddetçe biz bu yolu açmayacağız” dedi.
Yolun kendilerine ait olan kısmının tamamını kapatmadıklarını, bir şeritten trafik akışının sağlanmasına müsaade ettiklerini ifade eden Özkara, “Aslında kapattığımız yol dışında bir buçuk metre kadar daha yol bize ait olduğu halde, biz yola zarar vermemek için ve vatandaş mağdur olmaması için feragat ediyoruz. Hatta sadece yol değil, alt geçitten de bizim yol dahilinde araç geçemiyor ama biz yine de araçlar geçsin diye elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Bu yüzden sadece kavşağı kapattık” ifadelerini kullandı.

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