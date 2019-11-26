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’Tapulu yerim’ dediği yolu tel örgüyle trafiğe kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kendi arazisi içerisinde bulunan ancak yıllardır yol olarak kullanılan sokağa 9 yıldır emlak vergisi ödeyen Mehmet Kayabaşı, sinirlenip yolu tel örgüyle trafiğe kapattı.Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Kayabaşı (66), 9 yıl önce 698 sokakta bulunan araziyi satın alarak mahalleye yerleşti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kendi arazisi içerisinde bulunan ancak yıllardır yol olarak kullanılan sokağa 9 yıldır emlak vergisi ödeyen Mehmet Kayabaşı, sinirlenip yolu tel örgüyle trafiğe kapattı.
Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Kayabaşı (66), 9 yıl önce 698 sokakta bulunan araziyi satın alarak mahalleye yerleşti. Satın aldığı arazi için emlak vergisi ödemeye giden Mehmet Kayabaşı tapu kayıtlarında sokak üzerinde bulunan yolun da kendi arazisi içerisinde olduğunu öğrendi. Yol için fazladan ödediği emlak vergisinin düşülmesi veya tapulu yerinin yol olarak kullanılan bölümünün istimlak edilmesi için girişimlerde bulunan Kayabaşı bir sonuç alamayınca çareyi tel örgüyle yolu kapamakta buldu. 9 yıldır yola emlak vergisi ödediğini belirten Kayabaşı “Ben burayı alalı 9 yıl oldu. 9 yıldır vergisini ben ödüyorum. Ama bu sene canıma yetti. Ben 450 metreye fazladan vergi veriyorum. İki memur geldi benim telefon numaramı aldı sen haklısın dediler gittiler. Aradan bir hafta geçti bu sefer üç kişi geldi. Sen haklısın amca dediler. Onlar da gitti geri dönüş olmadı. Sonuç alamadık ben de tel örgü ve zeytin dallarıyla yolu trafiğe kapattım. Ben bu yolu tekrardan trafiğe açarım ama nasıl açarım. Yol yerini bulur. Belediye buranın fiyatı neyse istimlak etsin benim param ödensin. Veya bu yol için ödediğim emlak vergisi düşülsün” şeklinde konuştu.

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