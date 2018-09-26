Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

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Bu yıl 17 Aralık'ta Tayland'da düzenlenecek olan Miss Universe 2018'de (Kainat Güzellik Yarışması) Türkiye'yi temsil edecek olan De Vries'ın (soldaki) dünyanın farklı ülkelerinden rakipleri belli oldu. İşte Tara Madelein De Vries'ın Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) rakipleri...