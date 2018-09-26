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Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güzellik yarışmasında ikinci olarak Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries, 17 Aralık'ta düzenlenecek Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı olan Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler? İşte Miss Universe 2018'e (Kainat Güzellik Yarışması) katılacak isimler...

Miss Turkey Universe 2018 güzeli Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki (Kainat Güzellik Yarışması) rakipleri

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1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries 226 aday arasından ilk 20'ye girerek 2018 Miss Turkey adayı oldu. 19 yaşındaki, 1.77 metre boyundaki güzel, Miss Turkey Universe 2018 seçildi.
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Bu yıl 17 Aralık'ta Tayland'da düzenlenecek olan Miss Universe 2018'de (Kainat Güzellik Yarışması) Türkiye'yi temsil edecek olan De Vries'ın (soldaki) dünyanın farklı ülkelerinden rakipleri belli oldu. İşte Tara Madelein De Vries'ın Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) rakipleri...
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Miss Bahamalar 2018 Yasmine Cooke

Miss Bahamalar 2018 Yasmine Cooke
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Miss Bahamalar 2018 Yasmine Cooke

Miss Bahamalar 2018 Yasmine Cooke
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Miss Bulgaristan 2018 Gabriela Topalowa

Miss Bulgaristan 2018 Gabriela Topalowa
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Miss Bulgaristan 2018 Gabriela Topalowa

Miss Bulgaristan 2018 Gabriela Topalowa
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Miss İzlanda 2018 Katrín Lea Elenudóttir

Miss İzlanda 2018 Katrín Lea Elenudóttir
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Miss İzlanda 2018 Katrín Lea Elenudóttir

Miss İzlanda 2018 Katrín Lea Elenudóttir
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Miss Amerika 2018 Sarah Rose Summers

Miss Amerika 2018 Sarah Rose Summers
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Miss Rusya 2018 Yulia Polyachikhina

Miss Rusya 2018 Yulia Polyachikhina
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Miss Fransa 2018 Maëva Coucke

Miss Fransa 2018 Maëva Coucke
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Miss Meksika 2018 Andrea Toscana

Miss Meksika 2018 Andrea Toscana
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Miss Porto Riko 2018 Kiara Liz Ortega

Miss Porto Riko 2018 Kiara Liz Ortega
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Miss Porto Riko 2018 Kiara Liz Ortega

Miss Porto Riko 2018 Kiara Liz Ortega
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Miss İsviçre 2018 Jastina Doreenwho

Miss İsviçre 2018 Jastina Doreenwho
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Miss İsviçre 2018 Jastina Doreenwho

Miss İsviçre 2018 Jastina Doreenwho
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Miss Çekya 2018 Lea Šteflíčková

Miss Çekya 2018 Lea Šteflíčková
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Miss Çekya 2018 Lea Šteflíčková

Miss Çekya 2018 Lea Šteflíčková
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Miss Singapur 2018 Zahra Kahnum

Miss Singapur 2018 Zahra Kahnum
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Miss Almanya 2018 Celine Willers

Miss Almanya 2018 Celine Willers
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Miss Almanya 2018 Celine Willers

Miss Almanya 2018 Celine Willers
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Miss İrlanda 2018 Grainne Gallanah

Miss İrlanda 2018 Grainne Gallanah
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Miss Kanada 2018 Marta Stepien

Miss Kanada 2018 Marta Stepien
24 / 100

Miss Kanada 2018 Marta Stepien

Miss Kanada 2018 Marta Stepien
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Miss Uruguay 2018 Sofia Marrero

Miss Uruguay 2018 Sofia Marrero
26 / 100

Miss Gana 2018 Diata Hoggar

Miss Gana 2018 Diata Hoggar
27 / 100

Miss Gana 2018 Diata Hoggar

Miss Gana 2018 Diata Hoggar
28 / 100

Miss Barbados 2018 Meghan Theobalds

Miss Barbados 2018 Meghan Theobalds
29 / 100

Miss Barbados 2018 Meghan Theobalds

Miss Barbados 2018 Meghan Theobalds
30 / 100

Miss Hindistan 2018 Nehal Chudasama

Miss Hindistan 2018 Nehal Chudasama
31 / 100

Miss Hindistan 2018 Nehal Chudasama

Miss Hindistan 2018 Nehal Chudasama
32 / 100

Miss Filipinler 2018 Catriona Gray

Miss Filipinler 2018 Catriona Gray
33 / 100

Miss Filipinler 2018 Catriona Gray

Miss Filipinler 2018 Catriona Gray
34 / 100

Miss Kosta Rika 2018 Natalia Carvajal

Miss Kosta Rika 2018 Natalia Carvajal
35 / 100

Miss Dominik Cumhuriyeti 2018 Aldy Bernard

Miss Dominik Cumhuriyeti 2018 Aldy Bernard
36 / 100

Miss Dominik Cumhuriyeti 2018 Aldy Bernard

Miss Dominik Cumhuriyeti 2018 Aldy Bernard
37 / 100

Miss Saint Lucia 2018 Angella Dalsou

Miss Saint Lucia 2018 Angella Dalsou
38 / 100

Miss Saint Lucia 2018 Angella Dalsou

Miss Saint Lucia 2018 Angella Dalsou
39 / 100

Miss Angola 2018 Ana Liliana Avião

Miss Angola 2018 Ana Liliana Avião
40 / 100

Miss Haiti 2018 Samantha Colas

Miss Haiti 2018 Samantha Colas
41 / 100

Miss Haiti 2018 Samantha Colas

Miss Haiti 2018 Samantha Colas
42 / 100

Miss Arnavutluk 2018 Trejsi Sejdini

Miss Arnavutluk 2018 Trejsi Sejdini
43 / 100

Miss Arnavutluk 2018 Trejsi Sejdini

Miss Arnavutluk 2018 Trejsi Sejdini
44 / 100

Miss Laos 2018 On-anong Homsombath

Miss Laos 2018 On-anong Homsombath
45 / 100

Miss Laos 2018 On-anong Homsombath

Miss Laos 2018 On-anong Homsombath
46 / 100

Miss Panama 2018 Rosa Montezuma

Miss Panama 2018 Rosa Montezuma
47 / 100

Miss Panama 2018 Rosa Montezuma

Miss Panama 2018 Rosa Montezuma
48 / 100

Miss Burma 2018 Hnin Thway Yu Aung

Miss Burma 2018 Hnin Thway Yu Aung
49 / 100

Miss Burma 2018 Hnin Thway Yu Aung

Miss Burma 2018 Hnin Thway Yu Aung
50 / 100

Miss Namibya 2018 Selma Kamanya

Miss Namibya 2018 Selma Kamanya
51 / 100

Miss Çin 2018 Meisu Qin

Miss Çin 2018 Meisu Qin
52 / 100

Miss Mauritius 2018 Varsha Ragoobarsing

Miss Mauritius 2018 Varsha Ragoobarsing
53 / 100

Miss Mauritius 2018 Varsha Ragoobarsing

Miss Mauritius 2018 Varsha Ragoobarsing
54 / 100

Miss İngiltere 2018 Dee-Ann Kentish-Rogers

Miss İngiltere 2018 Dee-Ann Kentish-Rogers
55 / 100

Miss İngiltere 2018 Dee-Ann Kentish-Rogers

Miss İngiltere 2018 Dee-Ann Kentish-Rogers
56 / 100

Miss Hollanda 2018 Rahima Ayla Dirkse

Miss Hollanda 2018 Rahima Ayla Dirkse
57 / 100

Miss Hollanda 2018 Rahima Ayla Dirkse

Miss Hollanda 2018 Rahima Ayla Dirkse
58 / 100

Miss Nepal 2018 Manita Devkota

Miss Nepal 2018 Manita Devkota
59 / 100

Miss Nepal 2018 Manita Devkota

Miss Nepal 2018 Manita Devkota
60 / 100

Miss Jamaika 2018 Emily Maddison

Miss Jamaika 2018 Emily Maddison
61 / 100

Miss Paraguay 2018 Belén Alderete

Miss Paraguay 2018 Belén Alderete
62 / 100

Miss Paraguay 2018 Belén Alderete

Miss Paraguay 2018 Belén Alderete
63 / 100

Miss Belize 2018 Jenilli Fraser

Miss Belize 2018 Jenilli Fraser
64 / 100

Miss Belize 2018 Jenilli Fraser

Miss Belize 2018 Jenilli Fraser
65 / 100

Miss Hırvatistan 2018 Mia Pojatina

Miss Hırvatistan 2018 Mia Pojatina
66 / 100

Miss Japonya 2018 Yuumi Kato

Miss Japonya 2018 Yuumi Kato
67 / 100

Miss Norveç 2018 Susanne Guttorm

Miss Norveç 2018 Susanne Guttorm
68 / 100

Miss Norveç 2018 Susanne Guttorm

Miss Norveç 2018 Susanne Guttorm
69 / 100

Miss Bolivya 2018 Joyce Prado

Miss Bolivya 2018 Joyce Prado
70 / 100

Miss Kore 2018 Baek Ji-hyun

Miss Kore 2018 Baek Ji-hyun
71 / 100

Miss Kore 2018 Baek Ji-hyun

Miss Kore 2018 Baek Ji-hyun
72 / 100

Miss Aruba 2018 Kimberly Julsing

Miss Aruba 2018 Kimberly Julsing
73 / 100

Miss Aruba 2018 Kimberly Julsing

Miss Aruba 2018 Kimberly Julsing
74 / 100

Miss El Salvador 2018 Marisela De Montecristo

Miss El Salvador 2018 Marisela De Montecristo
75 / 100

Miss El Salvador 2018 Marisela De Montecristo

Miss El Salvador 2018 Marisela De Montecristo
76 / 100

Miss Zambiya 2018 Melba Shakabozha

Miss Zambiya 2018 Melba Shakabozha
77 / 100

Miss Zambiya 2018 Melba Shakabozha

Miss Zambiya 2018 Melba Shakabozha
78 / 100

Miss Şili 2018 Andrea Díaz

Miss Şili 2018 Andrea Díaz
79 / 100

Miss Şili 2018 Andrea Díaz

Miss Şili 2018 Andrea Díaz
80 / 100

Miss Ukrayna 2018 Karyna Zhosan

Miss Ukrayna 2018 Karyna Zhosan
81 / 100

Miss Gürcistan 2018 Lara Yan

Miss Gürcistan 2018 Lara Yan
82 / 100

Miss İsrail 2018 Nicole Reznikov

Miss İsrail 2018 Nicole Reznikov
83 / 100

Miss Tayland 2018 Sophida Kanchanarin

Miss Tayland 2018 Sophida Kanchanarin
84 / 100

Miss Kamboçya 2018 Rern Sinat

Miss Kamboçya 2018 Rern Sinat
85 / 100

Miss Malta 2018 Francesca Mifsud

Miss Malta 2018 Francesca Mifsud
86 / 100

Miss Ekvador 2018 Virginia Limongi

Miss Ekvador 2018 Virginia Limongi
87 / 100

Miss Kosova 2018 Zana Berisha

Miss Kosova 2018 Zana Berisha
88 / 100

Miss İspanya 2018 Angela Ponce

Miss İspanya 2018 Angela Ponce
89 / 100

Miss Ermenistan 2018 Eliza Muradyan

Miss Ermenistan 2018 Eliza Muradyan
90 / 100

Miss Avustralya 2018 Francesca Hung

Miss Avustralya 2018 Francesca Hung
91 / 100

Miss Yeni Zelanda 2018 Estelle Curd

Miss Yeni Zelanda 2018 Estelle Curd
92 / 100

Miss Brezilya 2018 Mayra Dias

Miss Brezilya 2018 Mayra Dias
93 / 100

Miss Güney Afrika 2018 Tamaryn Green

Miss Güney Afrika 2018 Tamaryn Green
94 / 100

Miss Endonezya 2018 Sonia Fergina Citra

Miss Endonezya 2018 Sonia Fergina Citra
95 / 100

Miss Nikaragua 2018 Adriana Paniagua

Miss Nikaragua 2018 Adriana Paniagua
96 / 100

Miss Vietnam 2018 H’Hen Nie

Miss Vietnam 2018 H’Hen Nie
97 / 100

Miss Belçika 2018 Angeline Flor Pua

Miss Belçika 2018 Angeline Flor Pua
98 / 100

Miss Malezya 2018 Jane Teoh

Miss Malezya 2018 Jane Teoh
99 / 100

Miss Peru 2018 Romina Lazano

Miss Peru 2018 Romina Lazano
100 / 100

Miss Peru 2018 Romina Lazano

Miss Peru 2018 Romina Lazano
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Anahtar Kelimeler:
Tara Madelein De Vries Miss Universe 2018 Kainat Güzellik Yarışması

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