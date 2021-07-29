Tarafını seç! Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom

Tasarım konusuna baktığımızda iki modelde de oldukça iddialı görünüyor. Custom son nesliyle birlikte artık daha iddialı görünmeyi başarabiliyor. Rakibi Caravelle’e göre bir çok opsiyonu bünyesinde barındırıyor. Mesela, far grubu, yan kapıların raylarının korumalıkları opsiyon donanımla geliyor. Yan kayar kapılar rakibindeki gibi otomatik açılmasa da, Rakibi Caravelle’e göre çift tarafta kapı sunma özelliği ile yük indirme ve bindirme konusunda daha başarılı. Kokpitte Caravelle, rakibi Custom’a göre daha iddialı. Ancak eşya gözü konusunda Custom, rakibi Caravelle’e fazlasıyla fark atıyor. Arkada ise Custom karşılıklı VIP tipi koltuklar ile göz dolduruyor. Caravelle’de bu koltuklar sıralı olarak geliyor.