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Tarafını seç! Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom

29.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticari segmentte favoriniz hangisi? Bu hafta sizeler için Volkswagen Caravelle ve Ford Tourneo Custom 'u bir araya getirdim. Ticari araçlar gün geçtikçe binek otomobil konforunu daha çok vermeye başladılar. Daha iyi yalıtıma ve daha iyi kaliteye ulaştılar. Bu durum aralarındaki rekabeti arttırdı. Bu konuda çekişmeli olan Custom ve Caravelle'yi bu hafta Eren Tekin ile inceliyoruz. Sizce kim daha başarılı?

Tarafını seç! Volkswagen Caravelle vs Ford Tourneo Custom

Tasarım konusuna baktığımızda iki modelde de oldukça iddialı görünüyor. Custom son nesliyle birlikte artık daha iddialı görünmeyi başarabiliyor. Rakibi Caravelle’e göre bir çok opsiyonu bünyesinde barındırıyor. Mesela, far grubu, yan kapıların raylarının korumalıkları opsiyon donanımla geliyor. Yan kayar kapılar rakibindeki gibi otomatik açılmasa da, Rakibi Caravelle’e göre çift tarafta kapı sunma özelliği ile yük indirme ve bindirme konusunda daha başarılı. Kokpitte Caravelle, rakibi Custom’a göre daha iddialı. Ancak eşya gözü konusunda Custom, rakibi Caravelle’e fazlasıyla fark atıyor. Arkada ise Custom karşılıklı VIP tipi koltuklar ile göz dolduruyor. Caravelle’de bu koltuklar sıralı olarak geliyor.


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