Taraflar İran Nükleer Anlaşmasının Korunmasını İstiyor

İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili olarak toplanan Nükleer Anlaşma ortak Komisyonu, anlaşmanın korunmasından yana tavır ortaya koydu.

İran, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya’nın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde katılım gösterdiği toplantıya başkanlık eden Avurpa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid, katılımcıların anlaşmanın korunması yönünde birlik içerisinde olduğunu belirtti. Schmid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm katılımcılar anlaşmanın korunmasının önemi konusundaki tavrını tescil ettive mevcut zorluklara rağmen anlaşmanın tam olarak uygulanmasının yolunun bulunması konusunda hem fikirler” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada da ABD’nin 2018 yılında tek taraflı olarak çekilmesiyle birlikte artık anlaşmanın tarafı kabul edilmeyeceği teyit edildi. Ancak buna karşın ABD’nin İran’a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden yürürlüğe alınması talebinin de kabul edilemeyeceği belirtildi.