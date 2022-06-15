“Taraflar Sözlerinde Durmazsa Yemen’de Ateşkes Sonlanır”

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de iki buçuk aydır sağlanan ateşkesin ufak sorunlar olsa da devem etmesinin taraflar arasında savaş sürerken hayal bile edilemez görünen bir şey olduğunu söyledi. Grundberg, kırılganlıkların yaşandığını belirterek ateşkesin tam olarak uygulanmaması ve tarafların verdikleri sözleri tutmamaları halinde, ateşkes anlaşmasının bozulabileceğine dikkat çekti.

Grunderg, Nisan ayında taraflar arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Yemen'den teyit edilen herhangi bir hava saldırısı ya da sınır ötesinden yapılan bir saldırı olmadığını, ülkedeki sivil kayıplarda da önemli bir azalma olduğunu ifade etti.

“KARŞILIKLI ATEŞKES İHLALLERİ YAŞANIYOR”

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, ülkede yaşanan can kayıplarının, daha önce ulaşılamayan ön cephe bölgelerine girdikçe kara mayınlarından ve patlamamış mühimmattan kaynaklandığını ifade etti.

Grundberg, “Çatışmalar genel olarak azalsa da bize her iki taraftan da bombardıman, insansız hava araçları saldırıları, keşif uçuşları ve askeri birliklerin bazı bölgelerde yeniden konuşlandırılması gibi ateşkes ihlali iddiaları geliyor. Başta Marib, Taiz ve Hudeyde illerinde bazı silahlı çatışmalar hala sürüyor. Tam olarak ateşkesin sağlanması için her iki taraftan temsilciler ve hükümeti destekleyen koalisyon güçlerinden oluşan bir askeri koordinasyon komitesi, sorunları çözmek için bundan sonra ayda bir kez toplanacak” dedi.

“ATEŞKESİN KORUNMASI YEMEN HALKININ YARARINA”

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, altı yıl kapalı kaldıktan sonra, başkent Sana'daki havaalanından Amman, Ürdün ve Mısır'a ticari uçuşlar başladığını, Hudeyde'deki limandan da istikrarlı bir şekilde başta yakıt olmak üzere sevkiyatların sürdüğünü belirtti. BM Özel Temsilcisi, "Akaryakıtın istikrarlı bir şekilde teslimatı, hayati hizmetlerin üzerindeki şiddetli baskıyı ortadan kaldırdı. Sana sokaklarına hakim olan benzin istasyonlarındaki kuyrukları önemli ölçüde azalttı ve Yemenlilerin ülke genelinde daha kolay seyahat etmelerini sağladı" dedi.

Grundberg, bu noktada “Ateşkesin korunması ve Yemenlilerin yararına verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunu sağlamak tarafların sorumluluğundadır. Bu fırsatı değerlendirmek, iyi niyetle müzakere etmek ve bir bütün olarak Yemen'in menfaati için gerekli tavizleri vermek tarafların inisiyatifindedir. Ateşkes, kaybedilmemesi gereken barışa doğru dönmek için ender bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

