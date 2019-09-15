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Tarafları ayırmak isteyen Deniz'in öldüğü kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Batman'da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Batman'da, dün akşam iki grup arasında sahte banknot yüzünden çıkan ve tarafları ayırmak isteyen Deniz Özbek'in (24) bıçaklanarak, yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin 2'nci katındaki saldırganların tabancayla çevreye ateş ettiği anlar yer aldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarında bir grup ile pazarcı esnafı arasında, 100 TL'lik sahte banknot yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyürken silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada tarafları ayırmak isteyen işportacı Deniz Özbek, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Özbek ile birlikte kavgada yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Deniz Özbek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
15 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ
Beşevler Mahallesi'nde oturan, 9 kişilik ailesinin geçimini pazarda işportacılık yaparak, sağlayan Deniz Özbek'in, 15 gün önce Hande Demir (19) ile nişanladığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Deniz Özbek'in cenazesi, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürdürülürken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişinin de emniyette sorgulandığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavganın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin 2'nci katındaki saldırganların tabancayla çevreye ateş ettiği anlar yer aldı.

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