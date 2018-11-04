Taraflarla iş ilişkisi bulunan hakim davadan çekildi

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da karıştığı kaza sonrası aracını tamir için yetkili servise veren, ardından dışarıdan bir ustaya da yaptıran hakim, sonraki süreçte yetkili servisi ve ustayı davalı ve davacı olarak karşısında görünce "tarafsızlığını şüpheye düşürecek olması" dolayısıyla davadan çekildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Malatya'da görevli bir hakim, karıştığı kaza sonrası aracını tamirat için yetkili servise teslim etti. Aracını zamanı geldiğinde servisten ücretini ödeyerek teslim alan hakim, aracındaki arızanın tam olarak giderilmesi için tavsiye üzerine, aynı iş yerinden yaşadığı sorunlar nedeniyle daha önce ayrılan bir ustaya otomobilini bıraktı.
Tavsiye üzerine gittiği ustanın işçiliğinden kısmen memnun kalmayan hakim, bu ustadan da istediği hizmeti alamadı.
Aradan bir süre geçtikten sonra hakimin ikinci kez tamir için aracını bıraktığı usta, daha önce çalıştığı iş yerine alacaklarının tahsisi için dava açtı.
Ustanın iş yerine açtığı dava dosyası ise tesadüfen müşterisi olan hakimin görevli olduğu mahkemeye düştü.
Duruşma sırasında baktığı davanın, davalı ve davacısının daha önce kendisinin de hizmet aldığı ancak kısmen memnun kalmadığı taraflar olduğunu gören hakim, "Ücret karşılığında her iki tarafla da iş ilişkisinin bulunduğu ve tarafsızlığını şüpheye düşürecek olması" dolayısıyla davadan çekildi.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 36. maddesi (Hakimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması halinde, taraflardan biri hakimi reddedebileceği gibi hakim de bizzat çekilebilir) gereğince davadan çekilen hakimin yerine başka bir hakim tayin edildi.
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