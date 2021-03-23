HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi! Ahmet Hakan da sinirlendi

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi! Ahmet Hakan da sinirlendi

23.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge"de sinirler gerildi. Programın konuklarından Hulki Cevizoğlu, eski HDP'li vekil Altan Tan'ın terör propagandası yaptığını söyleyerek, Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. "Burada PKK propagandası yapılıyor. Siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz" sözlerine sinirlenen Hakan da Cevizoğlu'ndan sözlerini geri almasını istedi.

CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programına Hulki Cevizoğlu ve Altan Tan'ın yaşadığı gerilim damgasını vurdu. Hulki Cevizoğlu, Altan Tan'ın "1930'lu yıllar" dediğini söyleyerek Atatürk eleştirisi yaptığını ve terör propagandası yaptığını iddia etti.

Cevizoğlu "Burada terör propagandası yapılıyor, siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz" dedi. Hulki Cevizoğlu'nun sözleri stüdyoda bir anda gerilime neden oldu.

AHMET HAKAN'DAN CEVİZOĞLU'NA TEPKİ

Programın moderatörü Ahmet Hakan, Cevizoğlu'na "Size çok büyük saygım var, ama bu söylediğiniz doğru değil. Ben kimseye burada terör propagandası yaptırmam." dedi.

'ARA VERİN BEN GİDİYORUM'

Gerilim yatışmayınca Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı. Bu sırada Altan Tan'ın Hulki Cevizoğlu'na "Terbiyesiz" dediği duyulurken Cevizoğlu ise "Ara verin, ben gidiyorum." dedi.

Programın modetatörü Ahmet Hakan, 2 kez reklama gittikten sonra yayın sürmeye devam etti. Reklam sonrası yayında Hulki Cevizoğlu'nun stüdyoda olmadığı görüldü. Şaban Sevinç, "Bizi de zan altında bıraktı" derken Ahmet Hakan ise Cevizoğlu'nun çok hassas davrandığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Destici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklamasıDestici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Stoltenberg: Türkiye Avrupa’nın savunması için kritik önemde

NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Kritik önemde

BBP Genel Başkanı Destici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Destici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

AK Parti kongresi öncesi canlı yayında flaş 'değişiklik' açıklaması

AK Parti kongresi öncesi flaş 'değişiklik' açıklaması

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüştü

İYİ Parti Adana’da toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.