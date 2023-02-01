Tarafsızlık politikası rahatsızlık yarattı, yine Türkiye'yi hedef aldı! Miçotakis endişesini açıkladı... "Çatışmaktan korkmuyorum"

Japonya ziyaretinde Nikkei Asia'ya konuşan Yunan lider, ülkesinin özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran hamlelerini hiçe sayarak Türkiye'yi hedef aldı. Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin, son dönemde gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gerekse Kur'an-ı Kerim'i hedef alan art arda yaşanan skandallarla gündemde olan İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağı yönündeki mesajları eleştirdi.

"HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Miçotakis, Türkiye'nin NATO'daki konumunun ittifakın birçok üyesini hayal kırıklığına uğrattığını savunurken "Bunun Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN TARAFSIZ POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Geçtiğimiz yıl 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız bir tutum sergilemesine değinen Miçotakis, Rusya ile Türkiye'nin gelişen ekonomik ilişkilerine dair ise "Türkiye, Rusya ile özel ekonomik ilişkilerinden büyük yarar sağlıyor. Bir değerler ittifakının üyesiyseniz tarafsız kalamazsınız" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMAKTAN KORKMUYORUM"

"Türkiye ile çatışma olasılığından kaygı duymuyorum" diyen Miçotakis ayrıca Türkiye'nin dış politikada takındığı tutumdan endişe ettiğini ifade ederek "Bence Ukrayna'da uluslararası hukukun açık açık ihlal edildiği bir dönemde bu yaklaşım uygun değil" diye konuştu.

ERDOĞAN: USLU DURUN, SİZİNLE İŞİMİZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayının başlarında yaptığı bir konuşmada Atina'yı uyarmıştı.

Tayfun füzesiyle ilgili basına yansıyan haberlere değinen Erdoğan, şunları söylemişti:

"Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor: Uyuyorsunuz diyorlar. Adamlar İzmir’den Tayfun’u gönderiyor, 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki: Bu yetmez. Bunu bin kilometreye çıkarmamız lazım. Tabii bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? ‘Bunlar Atina’yı vuracak’ demeye başladı. Siz sakin olun. Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız."