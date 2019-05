Taraftar cinayeti sanıkları hakim karşısına çıktı

Bayrampaşa’da amatör futbol karşılaşması öncesinde taraftarlar arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Muhammed Yücel’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Hakim karşısında ifade veren sanıklardan Can Zorlu, maktulü bacağından bıçakladığını kaydederken sanıklardan Nurettin Akdemir, tekme attığı kişinin öldüğünü duyduğunda kahrolduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl, İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup’ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak olan maç öncesinde iki kulübün taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Yücel’in ölümüyle ilgili açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Muhammed Yücel’in babası Fatih Yücel ile 7’si tutuklu 11 sanık ve avukatları hazır bulundu. Giresun’da ikamet eden ve tutuksuz olarak yargılanan sanık Sercan Kılıç ise SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlandı.

“Bir kez bıçakladım”

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan Can Zorlu savunmasını yaptı. Olay günü Yıldırım Bosnaspor taraftarları olarak maça gittikleri sırada Küçükköyspor taraftarları ile karşılaştıklarını ve bir anda kavga çıktığını kaydeden Zorlu, “Çıkan kavga sırasında Muhammed bana sopayla vurmaya çalışırken, üzerimde bulunan bıçağı bacak bölgesine bir kez sapladım. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi ben kovalamadım. Sadece kavga esnasında bacağından bir kez bıçakladım. Sonra oradan ayrıldım. Ben ayrılıp stada gittim. Bu sırada oradaki kalabalık kavgaya devam ediyordu” dedi.

Sanık Can Zorlu’nun beyanlarının ardından söz alan avukatı ise, müvekkilinin maktulü kovalamadığını belirterek kameralara yansıyan görüntülerin ayrıntılı şekilde incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

“Öldüğünü duyunca kahroldum”

Duruşmada daha sonra savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Nurettin Akdemir, tekme attığı kişinin öldüğünü duyduğunda kahrolduğunu söyledi. Olay günü maça gittikleri sırada bir anda kavga çıktığını söyleyen Nurettin Akdemir, “Olayın yaşandığı sokağa girdiğimde maktulün yerde yattığını gördüm. Sırtı bana dönüktü. Bu yüzden yaralı olduğunu bilmiyordum. Birkaç tekme attım. Öldüğünü statta öğrendim. Tekme attığım kişinin öldüğü duyunca kahroldum. Yaralı birine tekme atacak bir kişi değilim” şeklinde konuştu.