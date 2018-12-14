Taraftar derneğinde yangın: 6 yaralı 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki şehir stadyumunun lokalinde yangın çıktı. 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nazilli Şehir Stadyumunun altında bulunan Nazillispor Taraftarlar Derneğinde, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dernekte bulunan stat sorumlusu Ali Çavuk (42), İbrahim Tuncel (36), Mehmet Erdemir (28), Ekrem Koyuncu (23), Mehmet Salman (27) ve Salih Aykan (33), yaralandı. Yangını gören çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde Ali Çuvak ve İbrahim Tuncel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan durumları ağır olan Çuvak ve Tuncel, İzmir'e yanık ünitesi bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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