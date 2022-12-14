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  4. Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

14.12.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Napoli taraftarlarının 'Göğüslerini aç' tezahüratına maruz kalan Dilette Leotta, göğüs dekolteli Noel stiliyle dikkatleri üzerine topladı. Loris Karius ile birlikte olduğu öne sürülen İtalyan spikere yorum yağdı.

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

İtalyan sunucu Diletta Leotta'yı yılbaşı heyecanı sardı. Noel Partisi'ne katılan yıldız, derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta Noel Partisi'nden dekolteli pozunu paylaştı

Leotta'nın paylaşımına 24 saat dolmadan 300 binin üzerinde beğeni geldi.

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta Noel Partisi'nden dekolteli pozunu paylaştı

İtalyan yıldıza ''Noel babadan seni istiyorum'' ve ''Karius kadar şanslı olmak isterdim'' gibi yorumlar yapıldı.

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta Noel Partisi'nden dekolteli pozunu paylaştı

Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan Diletta Leotta'yı, spor camiasında sevenler kadar eleştirenler de var.

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

Bazı meslektaşları Leotta'nın güzelliği nedeniyle şöhrete kavuştuğunu öne sürerken, bazıları ise ünlü spikerin güzel olduğu kadar başarılı olduğunu da savunuyor.

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

Daha önce Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta'nın şimdilerde Alman futbolcu Loris Karius ile beraber olduğu konuşuluyor.

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı


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Diletta Leotta Can Yaman Mauro Icardi dekolte

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