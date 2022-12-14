Taraftar 'Göğüslerini aç' diye yalvarmıştı! Diletta Leotta dekolteli pozunu paylaştı

İtalyan sunucu Diletta Leotta'yı yılbaşı heyecanı sardı. Noel Partisi'ne katılan yıldız, derin göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

Leotta'nın paylaşımına 24 saat dolmadan 300 binin üzerinde beğeni geldi.

İtalyan yıldıza ''Noel babadan seni istiyorum'' ve ''Karius kadar şanslı olmak isterdim'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan Diletta Leotta'yı, spor camiasında sevenler kadar eleştirenler de var.

Bazı meslektaşları Leotta'nın güzelliği nedeniyle şöhrete kavuştuğunu öne sürerken, bazıları ise ünlü spikerin güzel olduğu kadar başarılı olduğunu da savunuyor.

Daha önce Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta'nın şimdilerde Alman futbolcu Loris Karius ile beraber olduğu konuşuluyor.



