HABER

Taraftar grubu başkanına yönelik silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 08:47 | Son Güncelleme

Adanaspor Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül’e silah saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi

Adanaspor Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül’e düzenlenen silahla saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Gül’e 23 Eylül 2018’de silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçan şüpheli B.Ö’nün Ceyhan ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Cinayet Büro ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö’nün kullandığı otomobili, Mithatpaşa Mahallesi’nde durdurdu.

Otomobilde bulunan B.Ö. ve yanındaki S.O isimli kadın gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 37 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, S.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.Ö’ye saldırının ardından motosikletle kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen M.K’nin de daha önce gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Olay

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un taraftarlarından oluşan Turbeyler Grubu Derneğinin başkanı Gül, 23 Eylül 2018’de merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Bacağından yaralanan Gül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından motosikletle kaçan kasklı 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Cuma günü için en güzel mesajlarCuma günü için en güzel mesajlar
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararıFETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Refik Gül silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 16 Mayıs: Devir miktarı 9 milyonu geçti!

Büyük ikramiye 9 milyonu geçti!

Cuma mesajları 17 Mayıs - Mübarak Ramazan ayında Hayırlı Cumalar

Cuma günü için en güzel mesajlar

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Günlük burç yorumları 17 Mayıs Cuma - Ay ve Venüs karşıtlık kuruyor!

Ay ve Venüs karşıtlık kuruyor!

Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları durduruldu

Kayıp Ecrin'i arama çalışmaları durduruldu

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.