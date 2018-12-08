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Taraftar grubu lideri, halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 17:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Emre Şenol (26), halı sahada futbol maçı yaptıktan sonra geldiği evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta Emre Şenol (26), halı sahada futbol maçı yaptıktan sonra geldiği evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Kentte oyun salonu işleten ve Tokatspor taraftar grubu lideri olan Emre Şenol, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı yaptı. Maçın ardından evine gelen Şenol, duş alıp salona geçti. Ancak aniden fenalaştı. Ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şenol, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emre Şenolûn cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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