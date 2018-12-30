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Taraftar kavgasında 17 yaşındaki genç öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı bıçaklanarak öldürüldü.

Kulüplerin Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Muhammed Yücek, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Yücek, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İptal edilen maçtan taraftarlar tek tek polis gözetiminde dışarı alınırken, olayla ilgili çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama Küçükköyspor maç

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