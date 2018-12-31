HABER

Taraftar kavgasında 17 yaşındaki gencin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bayrampaşa'daki statta kulüplerin oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel'in rakip takımın taraftarlarıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli C.Z ve Yücel'i darp ettikleri belirlenen M.B, A.K, N.A, S.B, S.K ile yaşı küçük B.H, K.S.Ö ve E.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Kulüplerin Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaşmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan genç taraftar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Küçükköy taraftarının öldüğü olaylarla ilgili yeni görüntüKüçükköy taraftarının öldüğü olaylarla ilgili yeni görüntü
Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyorAz önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayet Muhammed Yücel

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.