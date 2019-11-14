HABER

Taraftar kavgasında 17 yaşındaki gencin öldürülmesi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, bir sanık müebbet, 11 sanık 10 yıl ila 16,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme, 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, bir sanığın müebbet, 11 sanığın 10 yıl ila 16,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7'si tutuklu 12 sanık ile Yücel'in ailesinin avukatları katıldı.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmaları sorulan sanık ve avukatları, celse arası verdikleri yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Dosyanın karara bağlanacağı belirtilerek sanıklara son sözü soruldu. Sanıklar tek tek söz alarak, adalete ve mahkemeye güvendiklerini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Can Zorlu'nun ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanık Emre Yılmaz ile tutuklu sanık Ercan Derge'yi, Muhammed Yücel'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım", Fehmi Şen'in yaralanmasına ilişkin "kasten yaralama" suçundan 16 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı.

Maktul Muhammed Yücel'in ölümüne ilişkin sanıklar Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı ve Sercan Kılıç'ı 15'er yıl hapse mahkum eden heyet, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H, K.S.Ö, E.S'nin ise onar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklara verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme heyeti, çeşitli oranlarda hapis cezası çarptırılan tutuksuz 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Kulüplerin 30 Aralık 2018'de Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Muhammed Yücel, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaşmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan genç taraftar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
Lise öğrencilerinin ürettikleri oyuncaklar 3 ülkeye ihraç ediliyorLise öğrencilerinin ürettikleri oyuncaklar 3 ülkeye ihraç ediliyor
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler, 4 saatte kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan keçiler, 4 saatte kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bosnaspor Küçükköyspor Muhammed Yücel taraftar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Bakanlık açıkladı! Rusya ile devriye açıklaması

MSB duyurdu: Edremit Körfezi’nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının evinin önündeki Suriyeli mendilci kayıplara karıştı

Bir yıl boyunca evinin öündeydi! Sırra kadem bastı

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.