Taraftar kavgasında 17 yaşındaki gencin öldürülmesi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, bir sanığın müebbet, 11 sanığın 10 yıl ila 16,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Maktul Muhammed Yücel'in ölümüne ilişkin sanıklar Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı ve Sercan Kılıç'ı 15'er yıl hapse mahkum eden heyet, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H, K.S.Ö, E.S'nin ise onar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklara verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme heyeti, çeşitli oranlarda hapis cezası çarptırılan tutuksuz 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Kulüplerin 30 Aralık 2018'de Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Muhammed Yücel, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaşmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan genç taraftar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

