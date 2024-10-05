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Taraftar şaşkın! Galatasaray resmen açıkladı Vicotr Osimhen maskesine yasak kararı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.10.2024 17:21
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada satışa çıkarılan golcü oyuncu Victor Osimhen'in maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Taraftar şaşkın! Galatasaray resmen açıkladı Vicotr Osimhen maskesine yasak kararı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın süper golcüsü Victor Osimhen attığı goller ve yaptığı asistlerle şimdiden taraftarın sevgilisi olurken, Sarı-Kırmızılı taraftarları şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

STADA ALINMAYACAK

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan Victor Osimhen ile özdeşleşen maskelerin spor yasası gereği stada alınmayacağı duyurdu.

OSIMHEN MASKESİ STADA ALINMAYACAK

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz." ifadeleri yer aldı.

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