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Taraftarlar cinsel istismara karşı tek ses oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de 7 futbol takımının üniversiteli taraftar grupları bir araya gelerek, çocuk istismarına karşı farkındalık eylemi düzenledi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 7 futbol takımının üniversiteli taraftar grupları bir araya gelerek, çocuk istismarına karşı farkındalık eylemi düzenledi. Farklı takımlara gönül veren taraftarlar, yaşanan taciz olaylarına omuz omuza tepki gösterdi. Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla eylem düzenledi. Pamukkale Üniversitesi Amfi Park'taki eyleme, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Denizlispor ve Bursaspor takımlarının üniversitede faaliyet gösteren taraftar gruplarına üye yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Farklı takımları destekleyen, ancak çocuk istismarına karşı ise bir araya gelerek omuz omuza tepki gösteren taraftarlar, 'Çocuk bedenime dokunma' yazılı pankart ve takımların atkılarını açarak, çocuk istismarına karşı hep bir ağızdan "Susma haykır, istismara hayır" diye bağırıp, tepkilerini dile getirdi. Etkinliğe öncülük yapan Üni Gurbetçi Gençler Trabzonspor Grubu'nun lideri Ahmet Hakan Polat, taciz olaylarında daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Çocuk istismarına göz yumulamaz. Her güne yeni bir çocuk istismarı haberi ile sarsılarak uyandığımız bugünlerde, bunların bir an önce bitmesi için adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz. Bu ülkede tecavüz ve çocuk istismarının tek önlemi var, o da sadece idamdır. İdam olmadığı sürece bu mahluklar, bu pisliklerini yapmaya devam edeceklerdir. Tecavüzün ülkemizde yaşanmaması için bir an önce ağır yaptırımlar uygulanmalı." Açıklamanın ardından taraftarlar olaysız dağıldı.

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