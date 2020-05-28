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  4. Taraftarlardan antrenmana çıkmayan Watford kaptanı Deeney'e sözlü taciz: 'Umarım bebeğin koronavirüse yakalanır'

Taraftarlardan antrenmana çıkmayan Watford kaptanı Deeney'e sözlü taciz: 'Umarım bebeğin koronavirüse yakalanır'

28.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi takımlarından Watford'ın kaptanı Troy Deeney, solunum güçlüğü çeken beş aylık oğlunu riske atmamak için antrenmana çıkmayınca taraftarlardan "Oğlun koronaya yakalansın" diye beddualar aldığını söyledi.

Taraftarlardan antrenmana çıkmayan Watford kaptanı Deeney'e sözlü taciz: 'Umarım bebeğin koronavirüse yakalanır'

İngiltere Premier Ligi takımlarından Watford'ın kaptanı Troy Deeney, solunum güçlüğü çeken beş aylık oğlunu riske atmamak için antrenmana çıkmayınca taraftarlardan sözlü saldırılar aldığını söyledi, bbazı taraftarların kendisine "Umarım bebeğin koronaya yakalanır" dediğini anlattı.

İngiltere kulüpleri geçen hafta oybirliğiyle futbolcuların yakın temasta olmamaları koşuluyla antrenmanlara başlama kararı almıştı. Bu hafta da yakın temas içeren antrenmanlara izin verildi.

Takım arkadaşı Mariappa'nın testi pozitif çıktı

Oğlu hasta olan Deeney "Ailem her şeyden daha önemli" diyerek aralarında koronavirüs testi pozitif çıkan Adrian Mariappa'nın da bulunduğu beş diğer futbolcuyla birlikte dört antrenmana katılmamıştı. Deeney antrenmanlara gelecek hafta katılacağını açıkladı.

CNN Televizyonu'na konuşan Deeney, "İnsanların 'Umarım oğlun koronaya yakalanır' diye beddua ettiği yorumlar gördüm. İşin zor kısmı bu. Bunlara cevap verirsen, yapmaya devam ederler" dedi.

Troy Deeney, evde oğullarını korumak için büyük çaba harcadıklarını, çamaşırlarını ayrı ayrı yıkadıklarını söyledi.

Deeney, antrenmanlara katılma kararını karısının ısrarıyla aldığını belirtti.

Salgın nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Ligi karşılaşmalarının 19 Haziran'da yeniden başlaması bekleniyor.

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