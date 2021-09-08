Taraftarlardan TFF’ye Aşı Kararı Tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) statlara girebilme koşulları hakkında 10 Ağustos’ta aldığı kararlara taraftarlar tepkili. Taraftarlar, kapalı alanlara HES koduyla girilebilirken statlarda çift doz aşı şartı getirilmesini ve deplasman maçlarına gidiş yasağı konmasını uygun bulmadıklarını söylüyor.

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerinden sonraki 14. günden itibaren; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, karantina süresinin tamamlanmasından sonra 180 gün süreyle stadyumlara seyirci olarak girebilecek. Taraftarlar, çift doz aşı olmadan statlara alınmıyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Taraf-Der Yönetim Kurulu üyesi Av. Kemal Ulusoy, TFF’in çok geç karar aldığını, kararın, taraftarları ve futbol kulüplerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Kemal Ulusoy, “Taraftarlar, 2. Lig ve 3. Lig maçlarına sadece HES kodu ile alınıyor, burada aslında taraftar ayrımı yapılıyor. Statlarda, açık havada müsabaka yapılıyorken AVM’lere, adliye saraylarına, sinemalara, restoranlara, tüm kapalı alanlara girişte HES kodu ile alabiliyorsunuz ve bunda bir sorun görmüyorsunuz. Statlarda kapasite yüzde 50 düşürülmüşken bu uygulama uygun gelmedi” dedi.

Aşı kararıyla beraber getirilen deplasman yasağının kamu sağlığı ve UEFA kriterleri dikkate alınarak yapıldığının çok doğru olmadığını belirten Kemal Ulusoy, “Avrupa’da devletlerin aldığı uygulamalar çok daha farklı. İnsanların göstermelik önlemler silsilesiyle deplasman yasağı, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmektedir. Kanunla olur bunlar. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) özünde bir dernektir. Bir derneğin kararıyla böyle düzenlemenin olmasının kabul edilebilir uygulama olduğunu söyleyemeyiz. Buna taraftarlardan önce Kulüpler Birliği’nin tepki vermesi gerekir” dedi.

Gençlerbirliği Kara Kızıl taraftarlarından Erkan Çiftçi ise genelgeye uyan ancak sistemin hatalarından dolayı maçlara giremeyen arkadaşlarının olduğunu açıkladı. “Federasyon maçların iki gün öncesinden karar açıklıyor, çocuklara tribünleri kapattı. Sistem arızaları oldu, bunu nasıl aşacaklar bilmiyoruz, bilinmezlik hali var” sözleriyle eleştirilerini dile getiren Çiftçi, “HES kodu ile şehirlerarası yolculuk yapılıyor, tatile gidiliyor ama HES koduyla stada girilemiyor. Rakip takım maçına taraftar gidemiyor, bu anlatılamaz. Zaten federasyonun deplasman yasağı için ellerinde bir koz oldu Covid salgını” dedi.

Ankaragücü ve Giresunspor’da futbol oynadığı, yöneticilik yaptığını ancak “şimdi artık sadece Ankaragücü taraftarı olduğunu" söyleyen Hikmet Hancıoğlu da aşı olunması gerektiğini belirtiyor. Hancıoğlu bununla beraber, “Deplasmanlara taraftar alınmamasını doğru bulmuyoruz. Bunu gözden geçirmeli yetkililer. Heyecanla bekledik ligleri, aşılı olarak her yere gidilebiliyor neden statlara girilmesin” diye konuştu.

TFF: "Aşı olmayan seyirciler statlara alınmayacak"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 10 Ağustos tarihinde aldığı kararla 48 saat önce PCR test sonucunun negatif olması, çift doz aşı olunması ya da Covid-19 geçirip tek doz aşı olanların statlara girilmesine izin verecek. Ayrıca Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar da stadyumlara giremeyecek.

