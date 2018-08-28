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Tarantulanın yumurtasından bunlar çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

Tarantula yumurtasının içinden çıkanları görenleri şaşırttı.

Önce yumurtayı anneden ayırdı. Sonra da içinden açtı.

Örümcek yumurtasının içinden bakın neler çıktı

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İşte o çalışma...
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Anahtar Kelimeler:
tarantula yumurtası Örümcek

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