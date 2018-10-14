Taravine, yeniden Ürdün Meclis Başkanı seçildi

AMMAN (AA) - Ürdünlü milletvekili Atıf et-Taravine, beşinci kez meclis başkanı seçildi.
Mecliste yapılan oylamaya 130 milletvekilinden 129'u katıldı.
Taravine 87, Reform Bloku Başkanı Abdullah el-Akayile 39 oy alırken, seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.
Meclis başkanlığı seçim kanununda 2016 yılında yapılan değişikliğin ardından seçimler her yıl değil, 2 yılda bir yapılmaya başlanmıştı.
Daha önce 4 kez meclis başkanlığına seçilen Taravine, bugünkü oylamayla beşinci kez bu göreve getirilmiş oldu.
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