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  4. ’Tarçın’ okullu oldu

’Tarçın’ okullu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısı üzerine Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan Fahri Kirt Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hayvan barınağında yaşayan Tarçın’ı sahiplendi.Okul yönetimi, öğrencilerin Tarçın’ı sahiplenme talebine olumlu bakınca, bakımları ve tedavisi yapılan hayvan barınağındaki artık kedi okulun üyesi oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısı üzerine Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan Fahri Kirt Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hayvan barınağında yaşayan Tarçın’ı sahiplendi.
Okul yönetimi, öğrencilerin Tarçın’ı sahiplenme talebine olumlu bakınca, bakımları ve tedavisi yapılan hayvan barınağındaki artık kedi okulun üyesi oldu. Bakım ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan ve Tarçın ismi verilen kedi, genelde zamanını okul koridorunda kendisine yapılan yuvada alanda uyuyarak geçiyor. Teneffüslerde öğrencilerle oyunlar oynayan, zaman zaman da sınıfları gezerek ders dinleyen Tarçın, uyumu ve sakinliği ile hayvan korkusu olan çocukların bu korkuyu aşmasına da sebep oluyor. Kendisini çok seven öğrencilerle birlikte derslere giren Tarçın’ın muayenesi ise zaman zaman kendisini ziyaret eden gönüllü veteriner hekim tarafından yapılıyor. Kısa sürede öğrencilerin neşe kaynağı, okulun da maskotu olan Tarçın, hafta sonlarını da kendisini misafir etmek için sırada bekleyen velilerin birinin evinde geçiriyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine sokak hayvanı sahiplendiklerini söyleyen fen ve teknoloji öğretmeni Serkan Çelebi, "Çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz bu anlamda okulumuzda hayvan sevgisini biraz daha uygulanabilir hale getirmek için teorik olan hayvan sevgisini hayvan barınağından hayvan sahiplenerek sağlamak istedik bunun için gerekli girişimlerde bulunduk sağ olsun kurum amirlerimiz de bize gerekli yardımlarda bulundular. 4-5 aylık hayvan barınağına bırakılan bir kediydi Tarçın onu sosyal medyada görmüştük öyle olunca öğrencilerimiz çok heyecanlandılar onu sahiplendik. Gerekli bakımlarını, aşılarını yaptırıp okulumuzda misafir ediyoruz onu sıcak bir yuvası oldu. Bakanımız Ziya Selçuk beyin bu konudaki örnekleri bizim için asıl örnek teşkil etti. Milli Eğitim Bakanlığındaki Pergel’i sahiplenmesinden sonra biz de açıkçası bu konuda cesaret bulduk. Tarçın okulumuza çok alıştı çoğu zaman okulumuzda duruyor ama hemen hemen iki günde bir, bir ailemize misafir oluyor. Velilerimiz, öğrencilerimiz açıkçası evlerinde misafir etmek için sıraya girmiş durumdalar biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Sakin bir kedi, zaman zaman sınıflarımıza geliyor derslerimizi de dinliyor açıkçası. Öğrenciler dokunarak, yaşayarak öğrenmiş oluyor hayvan sevgisini merhamet duygusunu öğrenmiş oluyorlar en başta" dedi.
Tarçın’ın sınıf içinde oldukça uyumlu olduğunu da söyleyen Çelebi, "Tarçın öğrencilerin sırasında, masasında bazen yatağını getiriyoruz bazen uyurken olabiliyor, bazen mamasını yerken olabiliyor, bazen bizlerin ne yaptığı ile ilgileniyor, kalemlerle oynuyor dolayısıyla da onu da ders ortamına soktuk diyebiliriz. Zaten çok sakin bir kedi genelde zamanının üçte ikisini uyuyarak geçiriyor dolayısıyla ne öğrencilerimizi rahatsız ediyor ne de biz Tarçın’ın hayatına engel oluyoruz” diye konuştu.
Öğrenciler ise özledikleri için okula Tarçın sayesinde daha da hevesle geldiklerini onu çok sevdiklerini anlattı. Öğrenciler, Tarçın’ın okul ve veli misafirliklerinde çekilen fotoğraflarını ve maceralarını paylaştıkları bir de sosyal medya hesabı açtı.
Tarçın’ın hafta sonu ne yaptığını merak eden öğrenciler, Tarçın adına oluşturulan hesaptan onu takip edebiliyor.

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