Tarçın Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Nasıl Kullanılır?

Tarçın, tek başına zayıflatma özelliği olmaması ile birlikte antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Tarçın; kan şekerinizi, yani şekerin (kandaki glikozun) hücreler tarafından işlenmesini sağlayarak insülin hormonunu dengeler ve zayıflamanıza yardımcı olabilir. Peki tarçın kullanarak nasıl kilo verilir?
Zayıflamak için yapılması gereken en önemli şey, sindirim sisteminin işleyişine katkıda bulunmaktır. Yağ yakma işlemini sindirim sistemini hızlandırarak gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü, kilo alımına sebebiyet veren etkenlerden biri sindirim sisteminin yavaş çalışmasıdır.
Pankreasta insülin hormonu üretilir ve bu hormon kanda bulunan şekeri vücut genelindeki hücrelere götürmekle görevlidir. Hücreler insülin hormonunun taşıdığı glikoz sayesinde enerji üretebilir. Az besin lifi içeren rafine gıdalar, şeker ve diğer basit karbonhidratları tükettiğiniz zaman bunlar çok kısa sürede sindirilerek glikoza dönüştürülür ve bu glikoz kana karışır. Artan glikozu hücrelere ulaştırmak için daha fazla insülin üretilmeye başlanır. İşte bu insülin dalgalanmaları, sisteme yeterli enerjinin hazır bulunduğunu ve vücudun enerji için yağ yakmasına gerek olmadığı mesajını vermesi sebebi ile vücut yağ yakmak yerine enerji kaynağı olarak glikozu kullanmaya devam eder ve daha fazla yağ depolar.
Peki, tarçın kilo verdirir mi? Tarçın, zayıflamak adına insüline yardımcı olarak kan şekerini dengeler. Kanda bulunan glikozun hücrelere taşınmasına yardımcı bazı bileşenler içeren tarçın, vücudun fazladan insülin salgılamasının önüne geçer. Zayıflamak için uyguladığınız diyete daha fazla tarçın ekleyerek; **glikozun vücut tarafından daha iyi işlenmesine katkıda bulunabilir, vücudun enerji kaynağı olarak yağ depolarını kullanmasını sağlayabilir ve yemeklerden sonra daha uzun süre boyunca tokluk hissi yaşayabilirsiniz.
**Tarçın; potasyum, kalsiyum, demir ve lif açısından zengindir. Ancak tüketilen miktarı az olduğundan bu minerallerden faydalanma imkanı da azdır. Besin değerleri açısından kalori cetveline bakıldığında; bir tatlı kaşığı tarçın 6 kalori, bir gram veya bir adet çubuk tarçın ise 3 kaloridir.
Toz tarçın zayıflatır mı? Tarçın kabuğundan öğütülerek elde edilen tarçın tozu, yüksek değerde antioksidanlar içerir ve kaslardaki yağların erimesini sağlar. Karın bölgesindeki yağların yakılmasına yardımcı olur. Çaya, kahveye, keklere ve salatalara rahatlıkla ekleyebilirsiniz.
Tarçında bulunan enzimler, karın bölgesindeki kan damarlarını uyarır ve bu bölgedeki yağların yakılma sürecini hızlandırarak zayıflamanızı sağlar. İki litre suya bir çubuk tarçın ve limon dilimleri ekleyip karıştırarak kürünüzü hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı yemeklerden on beş dakika önce tüketmeye özen gösterirseniz, kilo vermeniz kolaylaşır.
Limonlu suyun tarçın olmadan zayıflamaya etkisi için: Limonlu Su Zayıflatır mı? En Bilimsel Görüşler
Tarçınlı su ile metabolizmanızı hızlandırarak fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Ancak 15 gün boyunca düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
Tarçınlı su ile zayıflama için, bu suyu öncelikli olarak güne başlarken, öğünlerden önce veya gece yatmadan önce tüketmelisiniz. Eğer su kaynatacak zamanınız bile yoksa üzülmeyin, bir pet şişe suyun içerisine ekleyeceğiniz bir adet çubuk tarçının da faydası olacaktır.
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için bir diğer örnek ise sadece iki yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı tarçın ve bir bardak su ile kolayca hazırlayabileceğiniz bir çay. Yapmanız gereken şey, bir bardağın içerisine dökmüş olduğunuz bir yemek kaşığı tarçının üzerine kaynar su ekleyip hafifçe soğumasını bekledikten sonra iki yemek kaşığı balı ekleyip karıştırmak ve yavaşça içmek. Kaynar suya direkt bal karıştırılmamasının sebebi ise balın içerisindeki enzimlerin ve diğer besinlerin yok olmasını önlemek. En iyi sonuçları alabilmek için bu karışımı aç karnına tüketmeniz faydalı olacaktır.
Burada önemli olan, tarçınlı su ne kadar tüketilmeli sorusu. Tarçınlı suyu 15 gün boyunca tükettikten sonra ara vermelisiniz yoksa bu tüketim sağlığınıza zarar verebilir. Aynı zamanda, Çin tarçınının (marketlerde satılan normal tarçın) fazla tüketilmesinin de zararları olduğu belirtilir. Çin tarçını olarak olarak bilinen kasia'da (Cassia) bulunan "kumarin" adlı madde aşırı tüketimde karaciğer tahribatına yol açabilir. Ayrıca tarçının fazla tüketilmesi sonucu kanser riski de artabilir.
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