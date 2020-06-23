Tarçın Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Nasıl Kullanılır?

Tarçın, tek başına zayıflatma özelliği olmaması ile birlikte antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Tarçın; kan şekerinizi, yani şekerin (kandaki glikozun) hücreler tarafından işlenmesini sağlayarak insülin hormonunu dengeler ve zayıflamanıza yardımcı olabilir. Peki tarçın kullanarak nasıl kilo verilir? Tarçın Zayıflatır mı? Zayıflamak için yapılması gereken en önemli şey, sindirim sisteminin işleyişine katkıda bulunmaktır. Yağ yakma işlemini sindirim sistemini hızlandırarak gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü, kilo alımına sebebiyet veren etkenlerden biri sindirim sisteminin yavaş çalışmasıdır. Pankreasta insülin hormonu üretilir ve bu hormon kanda bulunan şekeri vücut genelindeki hücrelere götürmekle görevlidir. Hücreler insülin hormonunun taşıdığı glikoz sayesinde enerji üretebilir. Az besin lifi içeren rafine gıdalar, şeker ve diğer basit karbonhidratları tükettiğiniz zaman bunlar çok kısa sürede sindirilerek glikoza dönüştürülür ve bu glikoz kana karışır. Artan glikozu hücrelere ulaştırmak için daha fazla insülin üretilmeye başlanır. İşte bu insülin dalgalanmaları, sisteme yeterli enerjinin hazır bulunduğunu ve vücudun enerji için yağ yakmasına gerek olmadığı mesajını vermesi sebebi ile vücut yağ yakmak yerine enerji kaynağı olarak glikozu kullanmaya devam eder ve daha fazla yağ depolar.

Peki, tarçın kilo verdirir mi? Tarçın, zayıflamak adına insüline yardımcı olarak kan şekerini dengeler. Kanda bulunan glikozun hücrelere taşınmasına yardımcı bazı bileşenler içeren tarçın, vücudun fazladan insülin salgılamasının önüne geçer. Zayıflamak için uyguladığınız diyete daha fazla tarçın ekleyerek; **glikozun vücut tarafından daha iyi işlenmesine katkıda bulunabilir, vücudun enerji kaynağı olarak yağ depolarını kullanmasını sağlayabilir ve yemeklerden sonra daha uzun süre boyunca tokluk hissi yaşayabilirsiniz. **Tarçın; potasyum, kalsiyum, demir ve lif açısından zengindir. Ancak tüketilen miktarı az olduğundan bu minerallerden faydalanma imkanı da azdır. Besin değerleri açısından kalori cetveline bakıldığında; bir tatlı kaşığı tarçın 6 kalori, bir gram veya bir adet çubuk tarçın ise 3 kaloridir. Toz tarçın zayıflatır mı? Tarçın kabuğundan öğütülerek elde edilen tarçın tozu, yüksek değerde antioksidanlar içerir ve kaslardaki yağların erimesini sağlar. Karın bölgesindeki yağların yakılmasına yardımcı olur. Çaya, kahveye, keklere ve salatalara rahatlıkla ekleyebilirsiniz.