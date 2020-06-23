Tarçın, sağlık açısından birçok faydası bulunan lezzetli bir baharattır. Bu nedenle oldukça sevilerek tüketilir. Tarçın ağacının kabuğundan elde edilen baharat, toz ve çubuk olmak üzere iki şekilde tüketilir. Vücutta depo edilmiş yağların yakılmasını sağlayarak kilo verdirir. Bağırsak hareketleriyle birlikte metabolizma hızını artırır. Böylece kilo kaybı daha kolay bir hal alır. Bu açıdan tarçınlı su ile zayıflama, uygulaması oldukça kolay ve kısa sürede etkili sonuçlar alınabilen bir yöntemdir.
Tarçın, keskin tadıyla genellikle tatlılara eşlik eden bir çeşnidir. Oldukça baskın bir tadı olması sebebiyle tek başına tüketilemeyen tarçının metabolizmayı hızlandırarak yağ yakıcı etkisinden faydalanabilmek için su ile birlikte tüketilmesi daha uygundur. Tarçın lif, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengindir, metabolizmayı da bu sayede hızlandırır. 1 yemek kaşığı tarçın %68 oranında manganez, %8 oranında kalsiyum, %4 oranında demir, %3 oranında K vitamini ve 4 gram kadar da lif barındırır ve 19 kaloridir.
Tarçınla nasıl zayıflanır? Tarçının kolayca tüketilebilmesi için tarçınlı su hazırlanması uygun bir yöntemdir. Tarçınlı su yapımı için toz tarçın veya kabuk tarçın tercih edilebilir. Tarçınlı su ne kadar tüketilmeli sorusu günlük 1 litre olarak cevap bulurken tarçınlı su ne zaman içilmeli sorusu da diyeti uygulayan kişileri muallakta bırakan bir konudur. Günlük 1 litrelik miktarın 4 veya 5 defaya bölünerek tüketilmesi uygundur. Ayrıca isteğe göre tarçınlı su sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce de tüketilebilir.
Diyet süresince 1 litrelik tarçınlı suya ek olarak 1.5 litre de saf su içilmelidir. Ayrıca her gün ortalama 40 dakika boyunca yürüyüş yapmak da kilo vermeye, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Tarçınlı su ile birlikte protein yönünden zengin bir diyet programının uygulanması metabolizmayı hızlandırarak bölgesel yağ kaybına katkı sağlayacağından oldukça yararlı bir seçim olur.
Tarçınlı su diyeti en fazla 2 hafta uygulanmalıdır. Uygun bir diyet programı takip edildiğinde 1 hafta boyunca tarçınlı su tüketimi sayesinde yaklaşık olarak 5 kilo verilebilir.
Yiyebilecekleriniz
Uygulanan diyet listesine göre yağsız süt, yağsız yoğurt, kepekli ekmek, yağsız beyaz peynir, ızgarada pişmiş kırmızı et, balık, tavuk, şekersiz çay, şekersiz ve kremasız kahve, yeşillikler, bitki çayları tüketilebilir. Ayrıca tarçınlı suya limon, zerdeçal, zencefil, elma kabuğu, defne yaprağı da eklenebilir.
Yememeniz Gerekenler
Aşırı şekerli meyveler, şekerli çay, şekerli veya kremalı kahve, asitli içecekler, kızartmalar, hamur işleri, kek, pasta, beyaz unlu ve şekerli besinler, doymuş yağ içeren hazır gıdalar, pilav, makarna, bira ve diğer alkollü içecekler, mısır şurubu, konsantre meyve suyu, hayvansal yağlar, yağlı süt ile yağlı yoğurt, tuzlu ve yağlı atıştırmalıklar kesinlikle yasaktır.
Tarçınlı Su Diyetinin Faydaları
Tüketilen besinlerden alınan enerjinin yağ olarak depolanmasını önler.
Kilo kaybının önündeki en büyük engel metabolizmanın normal şartların altında olacak şekilde yavaş çalışmasıdır. Vücuda enerji vererek metabolizmayı hızlandıran tarçın, aynı zamanda tüketilen karbonhidratın enerjiye çevrilerek yakılmasına da destek olur. Böylece tüketilen karbonhidrat içerikli besinlerin kilo olarak saklanmasına engel olur.
Kan şekeri seviyesini düzenleyen tarçın, bu yönüyle diyabet hastalarının tüketimine uygun olan bir baharat çeşididir. İnsülin seviyesini kontrol altına alarak kilonun baskılanmasına fayda sağlar. Öte yandan kan şekeri seviyesini düşürerek tatlı tüketme isteğini de azaltır.
Tarçın, kolesterol seviyesini düzenler. Özellikle kötü kolesterolü, trigiliseriti azaltır. İyi kolesterolün düzenlenmesine de katkı sağlar.
Tarçınlı su tüketmek kolon kanserini büyük ölçüde önler. Kolon kanserine neden olan ve bağırsaklarda açığa çıkan nitrozamin isimli maddenin tarçın tarafından etkisiz hale getirilmesi mümkündür.
Tarçının içeriğinde bol miktarda krom minerali bulunur. Bu sayede tokluk hissi verir ve iştahı azaltır. Tüketilen besinlerin vücuttaki işlenme sürelerinin artmasını sağlayarak tokluk süresini uzatır.
Tarçın, içerisindeki antibakteriyel bileşimler sayesinde sindirim sistemini temizler ve karın bölgesinde yer alan zararlı bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar.
Tarçın, mantar enfeksiyonlarını önler. Özellikle tırnak mantarını yok etme konusunda oldukça başarılıdır.
Tarçınlı su tüketimi, toksinlerin ödemle birlikte vücuttan atılmasını sağlar.
Tarçın, içeriğinde hidroksi sinnamaldehit isimli madde sayesinde vücudun iltihaplarla savaşmasına ve damarların tıkanmasına sebep olan kandaki zararlı yağların vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Bölgesel olarak zayıflama amacıyla uyguladıkları diyetlere ek olarak tükettikleri tarçınlı su ile zayıflayanlar karın bölgesindeki inatçı yağlarından kurtulabilirler. Karın bölgesindeki yağlanma aynı zamanda iç organların da yağ ile çevrelenmesi anlamına gelir. Genel sağlık açısından da önemli ölçüde risk teşkil eden bu sorunun giderilmesiyle birlikte daha sağlıklı bir bünyeye sahip olunabilir.
Tarçınlı su tüketimi hafızayı güçlendirir, parkinson ve alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olurken etkilerini de azaltır.
Sakinleştirici etkisiyle stresi ve gerginliği hafifleten tarçın baş ağrısına ve migren ataklarına iyi gelir.
Tarçının aşırı miktarda tüketilmesi kabızlığa yol açabilir.
Yine aşırı miktarda tüketilen tarçın kan şekerinin olması gereken değerin altına düşmesine sebep olur.
Yüksek tansiyon nedeniyle kullanılan ilaçların etkisini artıran tarçın bu sebepten ötürü yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi uygun görülmeyen bir baharat çeşididir.
Tarçın karaciğeri etkileyen parasetamol, asetaminofen ve statinler gibi ilaçların kullanıldığı dönemlerde tüketilirse, bu ilaçlarla etkileşime girerek karaciğere zarar verebilir
Hamilelerin, gereğinden fazla tarçın tüketmesi kesinlikle yasaktır. Kasılmalara ve erken doğuma yol açabilir.
Alerjik bir bünyeye sahip olan kişiler tarçın tüketimine şüphe ile yaklaşmalıdırlar. Tarçının içerisindeki sinnamaldehit isimli madde vücutta çeşitli alerjik reaksiyonların meydana gelmesine yol açabilir. Dilde şişme, diş etinin şişmesi, ağızda beyaz lekelerin oluşması tarçının yoğun olarak kullanılmasından kaynaklanan alerjik reaksiyonların belirtilerindendir.
Narkoz ile yapılacak ameliyatların öncesinde tarçın tüketilmesi yasaktır.
Tarçınlı su ile yapılan diyetin uygulama süresi uzatıldığında sağlığı tehlikeye atabilecek durumların ortaya çıkması olasıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum