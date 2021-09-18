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Tarhana sermek isterken korkunç ölüm! Saniye saniye kamerada

18.09.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde besihanenin teras katında tarhana sermek için çarşaf açtığı esnada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düşen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının talihsiz kazası, mahallenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kula’ya bağlı kırsal Körez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında kendilerine ait besihanenin teras katında, kardeşi Kadriye Ç. ile birlikte tarhana sermek için çarşaf açan 62 yaşındaki Hanım Ayşe Sönmez, geri geri yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

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Kardeşi Kadriye Ç. ve mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, daha sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hanım Ayşe Sönmez’in vefat haberi, ikamet ettikleri Körez Mahallesi’nde üzüntüye sebep oldu.

TALİHSİZ KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan yaşlı kadının talihsiz kazası, mahallenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının tarhana sermek için açtığı çarşafla geri geri yürüdüğü ve bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten beton zemine düştüğü görünüyor. (İHA)

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Manisa
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