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Tarhun nedir, nasıl kullanılır? Tarhunun faydaları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.09.2024 20:28
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Halk arasında farklı isimlerle bilinen bazı bitkiler, meyveler ve otlar farklı isimlerle tıbbi amaçlar ile de kullanılabilirler. Hatta farklı isimlerle bildiğiniz birçok bitki, aslında geliştirilen bir ilacın hammaddesi olabilir. Tarhun da insan sağlığına birçok faydası olduğu söylenen bir bitkidir. Ancak tarhun kullanmadan ya da kullanılacaksa da hangi miktarda kullanılacağını tespit etmek için mutlaka bir uzman doktora danışılması gerekir.

Tarhun nedir, nasıl kullanılır? Tarhunun faydaları nelerdir?

İçindekiler

  • Tarhun nedir?
  • Tarhun ne işe yarar?
  • Tarhun faydaları nelerdir?
  • Tarhun nelere iyi gelir?
  • Tarhun nasıl kullanılır?

Bazı bitkiler gerek isim, gerek görüntü açısından birbirleriyle karıştırılabilir. Bu durumun en çok yaşandığı bitkilerden biri de tarhun bitkisidir. Aslında halk arasında çok iyi bilinen bir bitkidir ancak farklı isimle tanındığı için az bilindiği düşünülür. Bir diğer adı pelin otu olan tarhun otu ya da tarhun bitkisi yiyeceklerde, içeceklerde, tıbbi malzemelerde kullanılarak birçok hastalığın ya da rahatsızlığın tedavisinde işe yarayabilir. Ancak bir doktora danışmadan bilinçsizce tüketilmesi geri dönülmez ve ciddi hasarlara da yol açabilir.

Tarhun nedir?

Tarhun, papatyagiller ailesinin artemisia cinsinden bir bitkidir. En çok Kuzey Yarım Küre'de yetişir. Boyu 1.50 cm kadar uzayabilir. Tüm Avrasya’da yetişen bu bitkinin kökeni Sibirya olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de de en çok Bayburt şehrinin Yedigözeler bölgesinde yetiştirilir. Dagun ya da yeşil altın olarak da isimlendirilir. Bu isimlerin nedeni ekonomik getirisinin oldukça yüksek olmasıdır.

İnsan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen tarhun kozmetik alanında çeşitli ürünlerin üretim süreçlerinde de kullanılır. Besin değerleri oldukça yüksektir ve bu nedenle çorbalarda, salatalarda, yemeklerde baharat olarak da kullanılabilmektedir. Yaklaşık olarak iki gram kuru tarhunda 5 kalori bulunur. Ayrıca şu değerleri de içerir:

  • 1 gram karbonhidrat
  • Günlük değerin % 6’sı kadar manganez
  • Günlük değerin % 1’i kadar potasyum
  • Günlük değerin % 3’ü kadar demir

Tarhun ne işe yarar?

Çeşitli alanlarda kullanılan tarhunun işe yaradığı durumlar da çeşitlilik gösterir. Tadı anasona benzetilir ve görüntüsüyle çok sık başka bitkilerle karıştırılır. En çok sulu tavuk yemeklerine, balık yemeklerine ve salatalara yakıştığı bilinen tarhun keskin bir aromaya sahiptir. Bu nedenle sirke içine de katılabilir. Kilo vermek isteyenlerin diyet menülerine uzman diyetisyenler tarafından da duruma göre eklenebilen tarhunun işe yaradığı bilinen durumlardan bazıları şunlardır:

  • Diyet yapanlar için uzun süre tokluk hissi verir.
  • Uyku düzeni sağlamaya yardımcı olur.
  • Antibakteriyel özelliği olduğu için hastalıkların önüne geçer.
  • Kan şekerini düşürür.

Tarhun faydaları nelerdir?

Tarhun faydaları olduğu kadar bilinçsizce ve fazla miktarlarda tüketiminde bazı zararları da olabilir. Olası yan etkilerin görülmesi ihtimali kişilerin yaşlarına, kronik hastalıklarının olup olmadığına ya da alerjik durumlarına göre değişiklik gösterebilir. En iyi bilinen faydalarının başında ise sindirim ve uyku sorunları gelir. Eğer bir doktor onayı alındıysa ve kullanmakta sakınca yoksa tarhun tüketiminin faydalı olabileceği durumlar şunlardır:

  • Uykusuzluk sorununu giderir.
  • Hastalıkları engeller.
  • Kan şekerini dengeler.
  • İştah arttırır.
  • Çeşitli hastalıkların sebep olduğu ağrıları azaltır.

Tarhun nelere iyi gelir?

Tarhun kullanıldığı formuna göre çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen bir bitkidir. En çok uyku düzensizliklerinde, kan şekeri dengesizliklerinde ya da sindirim sorunlarında kullanılan tarhunun iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:

  • Sindirim sorunları
  • Uykusuzluk
  • Stres
  • Kan şekerinin yüksekliği
  • Düşük bağışıklık
  • Metabolizma tembelliği

Düzensiz uyku durumundan sindirime birçok konuda iyi geldiği tespit edilen tarhunun olası bazı yan etkileri şunlar olabilir:

  • Ciltte kızarıklık
  • Deride kaşınma
  • Döküntü
  • Solunumda zorlanma
  • Hamile kişiler ve emzirme döneminde olan anneler için hem bebeğe hem anneye zarar verebilecek çeşitli durumlar
  • Baş dönmesi
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Kanda pıhtılaşma
  • Nefes darlığı
  • Şişlik

Tarhun nasıl kullanılır?

Tarhun kullanımı çok çeşitlidir. Çünkü hem taze olarak hem de kuru formu ile tüketilebilir. Ayrıca çay olarak da hazırlanıp içilebilir. Baharat hâlinde yemeklerde kullanılınca içine girdiği yemeğe tat kattığı bilinir. Birçok mutfağın baharatlığında yer alan tarhun kullanmadan ya da kullanılacak ise hangi miktarda kullanılacağını tespit etmek için mutlaka doktora danışılması gerekir. Tarhunun en çok yumurtaya ve tavuğa yakıştığı bilinmektedir.

Ayrıca ızgara tavuk ya da balık üzerine de kuru tarhun eklenir. Yeşil salatalara da bir tutam konularak lezzet verdiği bilinen tarhunun çay olarak hazırlanması da son derece kolaydır. Tarhun çayı yapmak için 1-2 kaşık kadar tarhun ve biraz su yeterlidir. En pratik tarhun çayı tarifi ise şu şekildedir:

Malzemeler

  • 1 çay kaşığı kuru tarhun yaprağı
  • 1 bardak su
  • 2 damla limon
  • 1 yaprak nane
    Yapılışı:
  • Suyu kaynatın.
  • Kaynayan suya tarhunları atın ve demleyin.
  • 5 dakika sonra demlenen çaya limon ve nane yaprağı ekleyin.
  • Tercihe göre tatlandırmak için bir miktar bal da ekleyebilirsiniz.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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bitki
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