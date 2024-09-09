Tarhun otu faydaları nelerdir? Tarhun otu nelere iyi gelir?

Görünümü yüzünden başka bitkilerle de sık sık karıştırılan tarhun otu oldukça yüksek bir besin değerine sahiptir. Tarhun otu, içerdiği mineraller ve vitaminlerle insan sağlığına son derece faydalı olarak bilinir. Aşırı miktarda almamak ve doktor onayına göre kullanmak şartıyla birçok rahatsızlığın ve sıkıntının da çaresi olduğu söylenmektedir. Tarhun otunun kurutulmuş hâlinden 1 yemek kaşığı kadarında 5 kalori, 1 gram karbonhidrat, günlük değerin % 1’i kadar potasyum, % 6’sı kadar manganez ve % 3’ü kadar demir bulunur.

Tarhun otu nedir?

Bilimsel ismi artemisia olan tarhun otu parlak yeşil bir renge sahiptir. Başka bitkiler ile sık sık karıştırılır ancak diğerlerinden içeriği ve tadı ile ayrılır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde pelin otu adı ile anıldığı da olur. Uyku düzeninden sindirim sistemine birçok konuda faydalı olduğu bilinmesinin yanı sıra yemeklere, salatalara ve çorbalara da konur.

Tarhun otu kullanımı oldukça çeşitlilik gösterir. Baharat olarak birçok mutfakta yer aldığı gibi kuru hâli demlenerek çayı da hazırlanır. Besin değeri son derece yüksek olan, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen tarhun otu fazla miktarlarda ve bilinçsizce tüketildiğinde çeşitli yan etkiler de görülebilir. Bu nedenle mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gerekir.

Tarhun otu ne işe yarar?

Tarhun otunun kullanıldığı formlara göre insan sağlığına olumlu etkileri çeşitlilik gösterir. Uyku kalitesini arttırması, anti bakteriyel özelliğinin olması sayesinde çeşitli hastalıklara karşı vücudu koruması işe yaradığı bazı durumlara örnek olarak gösterilebilir. Tarhun otu faydaları çeşitlilik gösterir. Ancak bazı durumlarda yan etkileri de görülebilir. En sık görülen bazı yan etkiler şunlardır:

Mide bulantısı

Baş dönmesi

Ciltte döküntü

Kaşıntı

Şişkinlik

Kanda sulanma

Tarhun otu nasıl kullanılır?

Pek çok faydası olan tarhun otu, aynı zamanda lezzeti ile de bilinen bir ottur. Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilir ve baharat olarak yemeklere konabilir. Ayrıca çay formunda da tüketilebilir. Ancak tüketmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Eğer çay olarak tüketilecekse 1 ya da 2 kaşık kuru tarhun otu 1 bardak kaynar suda demlenerek tüketilebilir. 5 dakika dinlendikten sonra damak tadına göre bal ve limon da eklenebilir. Günde bir fincandan daha fazla içilmemesi önerilir.

Yemeklerde baharat olarak da kullanılabilen tarhun otunun en çok salatalara yakıştığı bilinir. Ayrıca özellikle tavuk yemeklerine balık yemeklerine ve çorbalara da çok yakıştığı kabul edilir. Aroması oldukça keskin olduğu için sirkenin içine katıldığı da olur.

Tarhun otu faydaları nelerdir?

Doğada kolayca bulunan birçok ot ve bitki gibi tarhun otu da insan sağlığına birçok fayda sağlar. Çeşitli rahatsızlıklara karşı kullanılabilen ve tüketilebilen tarhun otu aynı zamanda vücudu hastalıklardan da korur. Uzman doktorların da önerdiği tarhun otunu mutlaka bir doktor kontrolünde tüketmek gerekir. Çünkü her besin için geçerli olan durum tarhun otu için de geçerlidir ve aşırı kullanımı ciddi hastalıklara yol açabilir. En bilinen faydaları ise şunlardır:

Uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

Kan şekeri yükseldiğinde kullanılırsa şekeri dengelediği bilinir.

Osteoartit ve benzeri hastalıklar nedeni ile oluşan ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

Vücutta yer alan leptin seviyesini azaltır, bu sayede iştahın artmasına yol açar.

Uykusuzluk ya da uykuda düzensizlik gibi sorunlar yaşayanlara da sakinleştirici etkisi ile yardımcı olur.

Mide sorunlarına yardımcı olur.

Gaz problemlerinin çözülmesine yardımcı olur.

Özellikle yemek sonrası oluşan şişkinlikleri engeller.

Hazmı kolaylaştırır.

Bilinçli tüketilirse ve doktor onayı varsa çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde olan kişiler de kullanabilir.

Tarhun otu nelere iyi gelir?

Çok fazla bir yan etkisi olduğu tespit edilmese de tarhun otu zararları görülebilir. Diğer birçok besin gibi tarhun otu da bilinçsizce tüketilmemeli ve mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Özellikle hamilelerin, emziren annelerin, kronik hastalığı ve alerjik durumları olan kişilerin ve ileri yaştaki kişilerin çok dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde bazı olumsuz etkiler ya da halıcı hasarlar görülebilir.

Bilinçli olarak tüketildiğinde hangi formda olursa olsun kullanıldığında iyi geldiği bazı rahatsızlıklar ve sorunlardan bazıları şunlardır:

Kan şekeri yüksekliği

Uyku problemleri

Azalan iştah

Çeşitli hastalıkların neden olduğu ağrılar

Düşük bağışıklık sistemi ve bu nedenle sık hastalanma durumu

Önemli not: Bu içerik tıbbi bir tavsiye özelliği taşımamaktadır. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun ya da hastalığın teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.