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  4. Tarif edilen yerde altın bulundu! Ekipler sahibine ulaştırdı

Tarif edilen yerde altın bulundu! Ekipler sahibine ulaştırdı

14.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, buldukları bir miktar altını sahibine ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı Valisi Abdullah Ayaz koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Pınarbaşı Mahallesi Nur Apartmanı'nda yürütülen çalışma sırasında Necmettin Yavuz'un ağabeyi Mahmut Yavuz, enkazda kardeşine ait bir miktar altın olduğunu bildirerek, yerini tarif etti.

TARİF EDİLEN YERDE BULDULAR

Ekiplerce yapılan aramada tarif edilen yerde bir kese içinde 6 burma bilezik ve 1 çeyrek altın bulundu.

Polis eşliğinde tutulan tutanak sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, altınları Mahmut Yavuz'a teslim etti.

(AA)

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deprem Adıyaman Altın

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