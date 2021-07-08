Tarifeli uçak polemiği! CHP lideri Kılıçaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz" sözlerine yanıt verdi. Tarifeli uçakla yaptığı seyahatinden bir kareyi de paylaşan Kılıçdaroğlu, "Er meydanına gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım!" dedi.

ERDOĞAN: TARİFELİ UÇAKLA MI DOLAŞACAKSIN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunları söyledi. Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun. Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da muasır medeniyetler seviyesine çıkarsın. Sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet ittifakının diğer üyeleri de bunlardan farklı değil zaten. Aynı. Bunlardan bir şey olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU' DAN YANIT GELDİ

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? #HemenSeçim

Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi.



