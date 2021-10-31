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  4. Tarifsiz acı! Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm

Tarifsiz acı! Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm

31.10.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüse yakalanan Yumurtaş ailesi, 15 gün içinde 4'üncü ferdini kaybetti. Hayatını kaybeden aile fertlerinin aşı olmadığı öğrenildi.

Tarifsiz acı! Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm

Ereğli ilçesinde emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Afşin Mustafa Yumurtaş (82), 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

EŞİ VE OĞLUNUN YANINDA TOĞRAĞA VERİLDİ

Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de vefat etti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi. Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINMIŞTI, ACI HABER DÜN AKŞAM GELDİ

Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak
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