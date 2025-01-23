Tarifsiz acı! Ziyaretlerini beklerken, cenazelerini aldı... Yangın faciasında hayatını kaybeden oğlu, gelini ve torunlarını toprağa verdi

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Felakette hayatını kaybeden Doğan ailesinin cenaze töreni bugün Adana'da gerçekleşti. Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

TEK ÇOCUĞUNUN TABUTUNA SARILDI

Cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü. Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak öptü. Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

ADANA'YI ZİYARET EDECEKLERDİ, CENAZELERİ GELDİ

İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.