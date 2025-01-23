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  4. Tarifsiz acı! Ziyaretlerini beklerken, cenazelerini aldı... Yangın faciasında hayatını kaybeden oğlu, gelini ve torunlarını toprağa verdi

Tarifsiz acı! Ziyaretlerini beklerken, cenazelerini aldı... Yangın faciasında hayatını kaybeden oğlu, gelini ve torunlarını toprağa verdi

23.01.2025 13:55
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23.01.2025 13:55
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Bolu'daki otel yangını faciasında acı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenler arasında Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğu da bulunuyordu. Ailenin cenazeleri Adana'da toprağa verildi. Oğlu, gelini ve torunlarının ziyaretini bekleyen, anne Ersin Doğan gözyaşlarına boğuldu. Tek oğlunun tabutuna sarılan acılı anne oğlunun tabutunu öptü. Doğan ailesinin 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Felakette hayatını kaybeden Doğan ailesinin cenaze töreni bugün Adana'da gerçekleşti. Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, Yüreğir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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TEK ÇOCUĞUNUN TABUTUNA SARILDI

Cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü. Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak öptü. Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

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Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

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ADANA'YI ZİYARET EDECEKLERDİ, CENAZELERİ GELDİ

İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Bolu otel
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