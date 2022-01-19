Tarih belli mi oldu? Samsung Galaxy S22 serisi için yeni iddia! Kaynak açıkladı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisinin Samsung Galaxy S22 adını taşıması beklenmekte. Daha önce bu S22 ailesine yönelik birçok sızıntı gerçekleştirildi. Sızıntılarda Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı öne sürülen S22 ailesinin kesin olmayan özellikleri de paylaşıldı. Şimdi ise bir kaynak, Samsung Galaxy S22 ailesinin sevkiyat tarihini teyit ettiğini iddia etti.

GALAXY S22'NİN SEVKİYAT TARİHİ

Kaynak, Galaxy S22 serisinin sevkiyat tarihinin 25 Şubat'ta olacağını onaylayabileceğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Samsung'un Galaxy S22 ailesini duyuracağı Galaxy Unpacked etkinliğini 8 Şubat'ta gerçekleştireceği ve sevkiyatların 24 Şubat'ta başlayacağı da öne sürülmüştü.

BİR OLASILIK DAHA VAR

Ancak Galaxy S22'nin 9 Şubat'ta tanıtılıp aynı gün ön siparişlerinin de açılması ve 25 Şubat'ta sevkiyatların başlaması da bir olasılık olarak değerlendirilmekte.

Samsung elbette bu tarihlerin hiçbirini doğrulamadı. Ancak bu tarihler doğruysa, Samsung'un yakın bir gelecekte resmi davetiyeleri yayınlaması sürpriz olmayacaktır.

