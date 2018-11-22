Tarih bile verdi! 'Erdoğan Demirtaş'ı tahliye ettirebilir'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararına ilişkin "AİHM kararı bizi bağlamaz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçime kısa bir süre kala Demirtaş'ı tahliye ettirebileceği iddia edildi.

'SEÇİME AZ BİR ZAMAN KALA DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLEBİLİR'

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, "AİHM'in Demirtaş kararı ile ilgili sadece rezil olduğumuzla kalırız" başlıklı bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AİHM tarafından Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara anında 'bizi bağlamaz' karşılığını vermesi AKP içinde bir çalkantıya neden olmayacaktır" derken, "Sadece yerel seçimde 'Kürtlerin de oyunu almalıyız' diyen kesimleri biraz tedirgin edecektir. Ancak Erdoğan hakim konumda olduğu için başı sıkıştığında HDP ile pazarlık masasına oturabilir ve seçime çok az bir zaman kala Demirtaş'ı tahliye ettirebilir" ifadelerini kullandı.

'DEMİRTAŞ KARARI CHP'İN BAŞINI AĞRITACAK'

Ataklı, Demirtaş kararının CHP'nin başını daha fazla ağrıtacağını belirtirken, "Çünkü CHP, hukuk açısından AİHM kararının uygulanmamasını eleştirmek durumundadır. Bu da Erdoğan ve çevresinin en hevesle beklediği durumdur" dedi.



