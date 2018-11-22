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Tarih bile verdi! 'Erdoğan Demirtaş'ı tahliye ettirebilir'

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

AİHM'in Selahattin Demirtaş için verdiği tahliye kararının etkileri devam ederken Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ataklı 'AİHM kararı bizi bağlamaz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime çok az bir süre kala Selahattin Demirtaş'ı tahliye ettirebileceğini yazdı.

Tarih bile verdi! 'Erdoğan Demirtaş'ı tahliye ettirebilir'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararına ilişkin "AİHM kararı bizi bağlamaz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçime kısa bir süre kala Demirtaş'ı tahliye ettirebileceği iddia edildi.

'SEÇİME AZ BİR ZAMAN KALA DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLEBİLİR'

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, "AİHM'in Demirtaş kararı ile ilgili sadece rezil olduğumuzla kalırız" başlıklı bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AİHM tarafından Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara anında 'bizi bağlamaz' karşılığını vermesi AKP içinde bir çalkantıya neden olmayacaktır" derken, "Sadece yerel seçimde 'Kürtlerin de oyunu almalıyız' diyen kesimleri biraz tedirgin edecektir. Ancak Erdoğan hakim konumda olduğu için başı sıkıştığında HDP ile pazarlık masasına oturabilir ve seçime çok az bir zaman kala Demirtaş'ı tahliye ettirebilir" ifadelerini kullandı.

'DEMİRTAŞ KARARI CHP'İN BAŞINI AĞRITACAK'

Ataklı, Demirtaş kararının CHP'nin başını daha fazla ağrıtacağını belirtirken, "Çünkü CHP, hukuk açısından AİHM kararının uygulanmamasını eleştirmek durumundadır. Bu da Erdoğan ve çevresinin en hevesle beklediği durumdur" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Selahattin Demirtaş AİHM Can Ataklı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Demirtaş hiç çıkmamalı bence.Ama anlamadığım cumhurbaşkanı mı adalet dağıtıyor yoksa mahkemelermi?Asıl soru bu olmalı bence gidişat iyi deil
Tahliye ettirebilir sözü ülkemde gerçekten tek kişinin sözünün geçtiği,bir hukuk ve demokrasi yokluğunun birkez daha tespitidir bence, AİHM'nin kararını uygulayacak olan Cumhurbaşkanı değil, Hukuk'umuzdur,Mahkemelerimizdir.Artık demokrasi zamanıdır,bu yanlıştan geri dönülmeli,ilk seçimde gerçek demokrasi için oy kullanılmalıdır.
valla artık bu hükümete hiç güvenim kalmadı.bir içişleri süleyman suylu var oda giderse güven hiç kalmadı.6 milyon hain suriyeliyi besleme devam edecez malesef bizim vergilerimizle keyif sürüyorlar.bence bu ülkede en mutlu kesin 6 milyon hain suriyeli.
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