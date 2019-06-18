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"Tarih bu büyük zulmü unutmayacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 22:33 | Son Güncelleme

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi: "Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatı, dünyadaki tüm aydınlar ile özgürlük yanlıları için üzüntü ve acı vericidir. Bu utanç verici kara leke, komployu hazırlayan ve cinayeti işleyen darbenin öncüleri üzerinde sonsuza kadar kalacaktır. Tarih bu büyük zulmü hiçbir şekilde unutmayacaktır"

TAHRAN (AA) - İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin "Tarih bu büyük zulmü hiçbir şekilde unutmayacaktır" mesajını paylaştı.

İsmailzehi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Mursi'nin ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten İsmailzehi, "Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatı, dünyadaki tüm aydınlar ile özgürlük yanlıları için üzüntü ve acı vericidir. Bu utanç verici kara leke, komployu hazırlayan ve cinayeti işleyen darbenin öncüleri üzerinde sonsuza kadar kalacaktır. Tarih bu büyük zulmü hiçbir şekilde unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Özgür bir seçimde halk tarafından seçilen Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin uluslararası sahnedeki aktörlerin desteği ve içerideki komplolar sonucu askeri bir darbe ile görevinden uzaklaştırıldığını ve yerine bir "kukla" getirildiğini vurgulayan İsmailzehi, "Bu zulüm, demokrasi ve uygarlık iddiasındaki dünyada nasıl olur da büyük bir sessizlikle karşılanır?" değerlendirmesinde bulundu.

Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyen ve aile fertlerine taziyelerini bildiren İsmailzehi, Mısır'daki ve diğer ülkelerdeki dostlarının da acısını paylaştığını kaydetti.

- Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'da 6 yıl önce askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, dün, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına caususluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetmişti.

Mursi'nin naaşı bugün yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Mevlevi Abdulhamid mısır Muhammed Mursi

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