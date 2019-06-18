"Tarih bu büyük zulmü unutmayacaktır"

TAHRAN (AA) - İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin "Tarih bu büyük zulmü hiçbir şekilde unutmayacaktır" mesajını paylaştı.

İsmailzehi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Mursi'nin ölüm haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten İsmailzehi, "Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatı, dünyadaki tüm aydınlar ile özgürlük yanlıları için üzüntü ve acı vericidir. Bu utanç verici kara leke, komployu hazırlayan ve cinayeti işleyen darbenin öncüleri üzerinde sonsuza kadar kalacaktır. Tarih bu büyük zulmü hiçbir şekilde unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Özgür bir seçimde halk tarafından seçilen Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Mursi'nin uluslararası sahnedeki aktörlerin desteği ve içerideki komplolar sonucu askeri bir darbe ile görevinden uzaklaştırıldığını ve yerine bir "kukla" getirildiğini vurgulayan İsmailzehi, "Bu zulüm, demokrasi ve uygarlık iddiasındaki dünyada nasıl olur da büyük bir sessizlikle karşılanır?" değerlendirmesinde bulundu.