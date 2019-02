MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tarihin, bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsü olduğunu belirterek, "Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır." ifadesini kullandı.

Tarihin bir bütün olduğuna, parça parça anlatılıp, anlamlandırılamayacağına vurgu yapan Devlet Bahçeli, tarihin yalancı şahit gösterilemeyeceğini, gösterilse bile buna da tarih denemeyeceğini bildirdi.

Türk tarihinin her satırının, her sayfasının, her asır ve çağının henüz mührü sökülmemiş hazine olduğunu aktaran Bahçeli, şu paylaşımları yaptı: