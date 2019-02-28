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"Tarih cahilleri bekayı bilmez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 18:45 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez" - "Anadolu Selçuklu Devleti, Türklüğün gururudur. Elleri öpülesi hünkarlarımızın ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur" - "Dilek ve temennim odur ki hükümdarlarımızın kemiklerini daha fazla sızlatmadan büyük ve görkemli bir devlet töreniyle kabirlerine yerleştirilmeleri, böylelikle emsalsiz saygı ve bağlılığımızın nispeten gösterilmesidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tarihin, bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsü olduğunu belirterek, "Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır." ifadesini kullandı.

Tarihin bir bütün olduğuna, parça parça anlatılıp, anlamlandırılamayacağına vurgu yapan Devlet Bahçeli, tarihin yalancı şahit gösterilemeyeceğini, gösterilse bile buna da tarih denemeyeceğini bildirdi.

Türk tarihinin her satırının, her sayfasının, her asır ve çağının henüz mührü sökülmemiş hazine olduğunu aktaran Bahçeli, şu paylaşımları yaptı:

"Türk milleti tarih kadar eskidir; bu nedenle hem tarih yazmış hem de tarih yapmıştır. Bu mümeyyiz, muharrik ve müteyakkız vasfıyla beşeriyetin övgüsüne hak kazanmış, buna da hakkıyla layık olmuştur. Türk milleti tarihten çekip alındığında tarih diye bir şey de kalmayacaktır. Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez. Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir. Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek, hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır."

- "70 küsur yıl önce kabirlerinden çıkarıldı"

Konya'da, Anadolu Selçuklu Devleti'nin sekiz hükümdarıyla bazı şehzadelerin kemiklerinin, türbelerinin restore edileceği gerekçesiyle, 70 küsur yıl önce kabirlerinden çıkarıldığını, yıllar boyunca da oradan buraya taşınarak, pek çok müteessir olay yaşandığını hatırlatan Devlet Bahçeli, "Aziz ecdadımızın karışan kemikleri sonunda DNA analizleriyle birbirinden ayrılmış, asırlar sonra tekrar kefenlenmiş ve sekiz adet sandukaya koyulmuştur." bilgisini paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şimdi sırayı Konya Alaeddin Tepesi’nde başlayan restorasyonun bitimi ve defin işleminin yapılması almıştır. Anadolu Selçuklu Devleti, Türklüğün gururudur. Elleri öpülesi hünkarlarımızın ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur. Dilek ve temennim odur ki hükümdarlarımızın kemiklerini daha fazla sızlatmadan büyük ve görkemli bir devlet töreniyle kabirlerine yerleştirilmeleri, böylelikle emsalsiz saygı ve bağlılığımızın nispeten gösterilmesidir. Bu çok önemli konuyu gündeme taşıyan yazar ve tarihçi Sayın Murat Bardakçı’ya da bu vesileyle teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum. Unutmayalım ki ecdadımız rahat ve huzurlu uyumuyorsa ne yapsak boş, ne desek anlamsız ve kifayetsizdir."

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Devlet Bahçeli ecdad MHP

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